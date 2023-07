Les tarifs de l'électricité vont grimper de 10% au 1er août

(AOF) - Dans le cadre d'une sortie progressive du "bouclier tarifaire" mis en place pour limiter les hausses dues à la crise énergétique européenne sur fond de guerre en Ukraine, le gouvernement a annoncé une hausse de 10% des tarifs de électricité à compter du 1er août. Cette annonce concernera l'ensemble des ménages et les très petites entreprises aux tarifs réglementés et représentera un surcoût moyen d'environ 160 euros par an pour un consommateur se chauffant à l'électricité, a fait savoir une source gouvernementale, comme le rapporte Reuters.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, avait annoncé en avril son intention de sortir "d'ici début 2025" du bouclier sur l'électricité et "dès cette année" pour le gaz.