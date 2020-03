Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les taliban ne discuteront pas avec Kaboul sans un échange préalable de prisonniers Reuters • 02/03/2020 à 13:44









KABOUL, 2 mars (Reuters) - Les taliban, qui ont signé ce week-end un accord avec les Etats-Unis, ont annoncé lundi qu'ils ne s'engageraient pas dans des pourparlers inter-afghans tant que le gouvernement de Kaboul refuserait de libérer quelque 5.000 de leurs militants actuellement prisonniers. "Nous sommes totalement prêts à des pourparlers inter-afghans mais nous attendons la libération de nos 5.000 prisonniers", a dit le porte-parole du mouvement insurgé, Zabihullah Mujahid, joint par téléphone. "Si nos 5.000 prisonniers - 100 ou 200 de plus ou de moins, ça ne compte pas - ne sont pas libérés, il n'y aura pas de pourparlers inter-afghans", a-t-il ajouté. L'accord que les taliban ont signé samedi à Doha avec les Etats-Unis doit ouvrir la voie à un retrait des troupes américaines déployées en Afghanistan. Il prévoit aussi des négociations de paix entre les insurgés islamistes et le gouvernement de Kaboul. A cette fin, il appelle à des mesures visant à rétablir la confiance entre les parties afghanes, dont un échange de détenus d'ici au 10 mars. Mais le président afghan Ashraf Ghani, qui n'a pas été associé aux négociations entre les Etats-Unis et les insurgés, a refusé dimanche de s'engager à libérer les 5.000 prisonniers taliban en échange d'un millier de prisonniers du camp gouvernemental détenus par les insurgés. Zabihullah a précisé que la majorité des 5.000 détenus taliban avaient été capturés par les forces américaines et enfermés dans des prisons gouvernementales afghanes. Pour établir cette liste, a-t-il ajouté, la priorité est allée aux détenus les plus âgés ou malades. (Abdul Qadir Sediqi version française Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

