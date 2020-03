Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les taliban font 27 morts dans les rangs des forces afghanes Reuters • 30/03/2020 à 13:34









KABOUL, 30 mars (Reuters) - Vingt-sept membres des forces afghanes ont été tués par les taliban, ont fait savoir lundi la police et le gouvernement. Le mouvement islamiste a conclu le mois dernier avec les Etats-Unis un accord ouvrant la voie au retrait des forces américaines et étrangères ainsi qu'à des négociations de paix avec le gouvernement afghan, mais des divergences persistent sur la première étape, qui consiste en un échange de prisonniers. Aucun cessez-le-feu n'a été conclu avec les forces gouvernementales et les combats se poursuivent, mais les taliban n'ont pas annoncé le lancement de leur traditionnelle offensive de printemps. Les derniers affrontements se sont déroulés dimanche dans les provinces de Takhar (Nord-Est), Zabul (Sud), Helmand (Sud) et Baghlan (Nord), selon les autorités, qui font état de 13 morts au moins dans les rangs des taliban. (Abdul Qadir Sediqi avec Zainullah Stanekzai à Helmand et Sardar Razmal à Kunduz version française Jean-Philippe Lefief)

