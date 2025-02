Les tactiques d'Elon Musk chez Twitter appliquées au gouvernement américain

Le président américain Donald Trump (gauche) et le patron de Tesla et SpaceX Elon Musk, le 19 novembre 2024 à Brownsville, au Texas ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Brandon Bell )

Alors qu'Elon Musk et ses collaborateurs ont pris le contrôle du système de paiement du Trésor américain, les suppressions d'emplois massives et autres bouleversements qu'il a imposés chez Twitter (devenu X) pourraient donner un aperçu de ce à quoi les fonctionnaires peuvent s'attendre.

Patron de Tesla et SpaceX, personne la plus riche du monde, Elon Musk a été chargé par le président Donald Trump de piloter une commission à "l'efficacité gouvernementale" (Doge) pour tailler dans les budgets.

Le Trésor distribue les fonds fédéraux, y compris 6.000 milliards de dollars par an pour la sécurité sociale, l'assurance santé Medicare, les salaires des fonctionnaires et d'autres paiements essentiels.

Ryan Mac, co-auteur d'un livre sur la façon dont Elon Musk a transformé Twitter depuis qu'il a racheté le réseau social fin 2022 ("Character Limit : How Elon Musk Destroyed Twitter"), a expliqué à l'AFP ce que l'implication du magnat pourrait signifier pour les grandes agences fédérales.

Question : Qu'est-ce que Musk a fait de Twitter ?

Réponse : "Elon Musk considérait Twitter comme une entreprise hypertrophiée mal gérée.

Il s'est présenté comme un grand spécialiste de la réduction des coûts et a appliqué les mêmes principes qu'il avait déjà mis en place chez Tesla et SpaceX.

Nous en voyons aujourd'hui les conséquences. Plus de 80 % des employés du groupe sont partis, ont été mis à pied ou licenciés.

Les coûts ont été sévèrement réduits, ce qui a entraîné une baisse des revenus. Il se sert des mêmes tactiques au gouvernement américain."

Est-ce qu'il dépouille les fonds ?

"De la même manière que Musk a réduit à zéro les budgets de Twitter, il est en train de le faire avec toute agence fédérale à laquelle il s'intéresse.

(Avec ses collaborateurs), ils annihilent tel frais ou telle dépense, puis l'employé responsable du budget en question doit expliquer pourquoi il est nécessaire.

Ils reconstituent le budget sur cette base en essayant de trouver au passage des économies à faire.

C'est une méthode que nous avons observée chez Twitter et qui est maintenant déployée au sein du gouvernement.

Nous voyons les mêmes noms de personnages, des gens comme Steve Davis, le bras droit d'Elon, qui est venu chez Twitter pour réduire les coûts. Il fait maintenant partie de la commission Doge."

Les ingénieurs vont-ils prendre le pouvoir ?

"Elon Musk est animé par l'idée que les ingénieurs doivent prendre les décisions ; tous les autres doivent soit les aider à construire, soit s'écarter de leur chemin.

C'est la raison pour laquelle on commence à voir de jeunes ingénieurs arriver dans ces agences pour superviser des choses.

Je m'attends également à ce qu'il y ait des +burnout+ (épuisement professionnel) et à ce que des personnes qui se sont initialement engagées à travailler avec lui à la commission Doge décident finalement de fuir.

C'est un processus d'usure naturelle lorsqu'on travaille avec quelqu'un d'aussi intense que lui. Les gens ne sont plus d'accord ou se lassent du rythme et partent ou sont renvoyés."

Les méthodes d'Elon Musk sont-elles illégales ?

"Musk pense que les lois peuvent être remises en question. Si vous lui dites qu'il ne peut pas faire quelque chose, il demande pourquoi pas.

On commence cependant à voir un petit changement dans sa stratégie.

Le courriel intitulé "bifurcation" (envoyé à 2 millions de fonctionnaires pour leur proposer un plan de départ, ndlr) est similaire à celui envoyé aux employés de Twitter après son rachat.

Mais chez Twitter, il avait demandé aux salariés qui voulaient rester de faire preuve d'un dévouement total à leur travail. Les fonctionnaires, eux, doivent choisir de partir. Il a appris de son erreur passée."

Les coupes dans les budgets ont-elles brisé Twitter ?

"Il y a eu quelques pannes, notamment quand Ron DeSantis a annoncé sa candidature à la présidence en direct sur un salon audio de la plateforme, c'était assez embarrassant.

Mais X est resté en ligne la plupart du temps, et Musk estime donc qu'il a gagné. On peut évidemment évoquer l'effondrement des revenus de l'entreprise, mais le site est resté en ligne, et il considère cela comme une victoire.

Le problème, c'est que le budget du gouvernement fédéral n'est pas quelque chose que l'on peut tailler n'importe comment et rétablir si cela ne fonctionne pas.

Des gens seront blessés en cours de route. Que se passe-t-il lorsque l'on réduit trop la sécurité sociale ou l'assurance-maladie ?

Musk n'a pas construit ces bureaucraties fédérales, mais il essaie quand même de piloter l'avion et de changer le moteur en plein vol."