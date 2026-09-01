Les syndicats de Micron à Taïwan menacent de faire grève en raison d'un différend concernant les primes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Wen-Yee Lee

Les syndicats de Micron Technology MU.O à Taïwan, qui représentent les deux tiers de ses salariés, ont déclaré qu'ils s'orientaient vers une éventuelle grève à moins que le fabricant américain de puces mémoire n'accepte de revoir son système de primes et de répartir ses bénéfices de manière équitable.

Les deux syndicats représentant les salariés de Micron à Taoyuan et Taichung ont indiqué dans une réponse écrite à Reuters qu’ils comptaient près de 10 000 adhérents parmi les quelque 15 000 salariés des sites de Micron dans ces deux villes. Plus de 80 % des adhérents ayant participé à un sondage interne en ligne en août se sont prononcés en faveur d’une grève, ont-ils précisé.

Le bureau taïwanais de Micron a répondu à une demande de commentaires de Reuters en indiquant que le versement des primes de performance de cette année serait le plus élevé de l'histoire de l'entreprise.

Il a ajouté qu’il poursuivrait le dialogue avec les salariés par les canaux existants, tout en respectant les procédures légales applicables.

Cette menace de grève intervient alors que l’explosion de la demande en puces mémoire utilisées dans les équipements d’intelligence artificielle a resserré l’offre mondiale et fait grimper les bénéfices dans l’ensemble du secteur.

Un arrêt de travail chez Micron, troisième fabricant mondial de puces mémoire, aurait des répercussions considérables, Taïwan étant la plus grande base de production de l’entreprise à l’échelle mondiale, selon les autorités de Taipei, qui précisent que Micron a investi 1 400 milliards de NT$ (43,9 milliards de dollars) sur l’île et y produit des puces DRAM et des puces mémoire à large bande passante.

Ce conflit fait écho à une confrontation chez Samsung Electronics 005930.KS en Corée du Sud, où une grève de 18 jours prévue par pas moins de 48 000 syndiqués a été annulée en mai à la suite de négociations de dernière minute.

Cet accord a permis la création d’un fonds de primes spécial représentant 10,5 % du bénéfice d’exploitation de la division puces, sous réserve de la réalisation d’objectifs de rentabilité.

Les syndicats taïwanais de Micron ont déclaré que les accords de participation aux bénéfices conclus chez Samsung et SK Hynix 000660.KS avaient creusé l’écart entre les salariés de Micron et leurs homologues sud-coréens.