Les swaps et les obligations vertes pourraient aider à relever les défis de la biodiversité (Fitch)

(AOF) - " Malgré l'intérêt croissant des investisseurs pour les risques liés à la biodiversité, les mécanismes permettant d'influencer le comportement des acteurs étatiques et non étatiques sont souvent limités. Cependant, l'émergence de nouvelles classes d'actifs qui lient les coûts de financement de la dette souveraine aux résultats en matière de biodiversité pourrait aider à relever le double défi des problématiques liées à la nature et de la dette des marchés émergents ", explique David McNeil, Directeur chez Fitch.

Selon l'agence de notation, les swaps (debt-for-nature swaps, qui lient des réductions substantielles de la dette due aux créanciers en échange de résultats environnementaux) et les obligations vertes pourraient aider à relever les défis de biodiversité et de la dette.