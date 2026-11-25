Les supermarchés américains proposent des promotions pour Thanksgiving alors même que les prix de la dinde grimpent

Les grands distributeurs américains , notamment Walmart WMT.O , proposent des kits repas pour Thanksgiving à des prix égaux ou inférieurs à ceux de l’année dernière afin de séduire les consommateurs lassés par l’inflation. Mais les distributeurs sont confrontés à une réalité dérangeante: les prix de gros de la dinde et des pommes de terre, les deux incontournables de cette fête, ont bondi depuis l’année dernière, les obligeant à absorber une partie des coûts supplémentaires.

Ils espèrent que, une fois dans leurs magasins, les clients se laisseront tenter par des boissons, des en-cas et des desserts, selon les analystes du secteur.

"La dinde et les autres produits phares de Thanksgiving, très visibles, constituent des indicateurs de prix importants pour les consommateurs", a déclaré Sally Lyons Wyatt, responsable du secteur des biens de grande consommation au sein du cabinet d’études Circana. "Les détaillants ont tout intérêt à mener des promotions agressives ou à absorber une partie de la pression sur les coûts afin de renforcer la valeur globale du repas."

Ce mois-ci, lorsque les électeurs ont sévèrement sanctionné le Parti républicain du président américain Donald Trump lors des élections de mi-mandat aux États-Unis, l’abordabilité est apparue comme une préoccupation majeure, comme l’ont montré les sondages à la sortie des urnes .

Selon le cabinet d’analyse des matières premières Expana, les prix de gros des dindes mâles congelées ont augmenté de 12 % par rapport à l’année précédente, atteignant un niveau record de 2 dollars la livre au 9 novembre.

Pourtant, les détaillants tiennent bon: au cours des quatre semaines précédant le 7 novembre, les dindes entières vendues au rayon surgelés coûtaient 6,3 % de moins par livre qu’à la même période l’année dernière, selon les données de NielsenIQ. Pour les pommes de terre Russet, les prix de gros ont grimpé d’environ 46 %, selon Expana — pourtant, dans les magasins de détail, un sac de 3 livres ne coûtait que 2,9 % de plus qu’à la même période l’année dernière, comme l’ont révélé les données de NielsenIQ.

L’année dernière, alors que les droits de douane secouaient les marchés mondiaux, Donald Trump avait mis en avant l’offre de Thanksgiving de Walmart, proposée à 40 dollars avec une remise généreuse , comme preuve que les prix étaient sous contrôle.

Cette année, alors que l’inflation et le prix de l’essence font fondre le pouvoir d’achat des consommateurs , Walmart va encore plus loin dans la baisse des prix. Le géant américain a dévoilé un panier de Thanksgiving de 26 articles à 35 dollars, suffisant pour nourrir 10 personnes, avec des dindes pesant entre 10 et 16 livres. Il coûte 5 dollars de moins que celui de l’année dernière, tout en comprenant quatre articles supplémentaires.

Pour ne pas être en reste, la chaîne allemande de supermarchés discount Lidl a annoncé un panier de Thanksgiving pour 10 personnes comprenant 29 articles et une dinde de 14 livres, au prix de 33,56 dollars. Lidl, qui avait initialement fixé un prix supérieur de 2 dollars, l’a progressivement baissé en novembre, promettant sur son site web qu’il "ne se laisserait pas battre… par Walmart".

Michael Swanson, économiste agricole en chef chez Wells Fargo, a qualifié ces approches de stratégies de "produits d'appel", visant à utiliser des remises sur des articles populaires pour attirer les clients . Une fois dans le magasin, "on se laisse aussi tenter par les chocolats et les friandises… et tout à coup, on se retrouve à dépenser pas mal d’argent", a déclaré Swanson.

GESTION DES COÛTS

Même si les offres promotionnelles agressives sur les repas peuvent rogner les marges bénéficiaires, les distributeurs alimentaires peuvent compenser au moins une partie des coûts supplémentaires en incluant dans leurs kits des produits dont les prix de gros ont baissé, a expliqué Alexis Villacis, économiste agricole à l’université d’État de l’Ohio.

Par exemple, les prix de gros du jambon avaient baissé de 32 % en glissement annuel en octobre, selon Expana. Mais d’après NielsenIQ, les familles qui préfèrent un jambon entier à la dinde pour Thanksgiving ne payaient que 15,5 % de moins par livre au cours des quatre semaines se terminant le 7 novembre.

Les grands distributeurs peuvent également préserver leurs marges en négociant des accords avantageux avec leurs fournisseurs. "Les distributeurs comme Kroger KR.N et Walmart ont l’avantage", a déclaré Villacis. "S’ils veulent pousser le secteur de la dinde à leur accorder des remises, ils ont le pouvoir de le faire."

Cependant, tant les fournisseurs que les distributeurs étaient contraints d’absorber une partie des coûts supplémentaires liés à la hausse des coûts des intrants , tels que le gazole : "Si les consommateurs paient des prix similaires à ceux de l’année dernière, alors que les coûts des intrants sont plus élevés, ces coûts doivent être répercutés quelque part", a déclaré Scott Vinson, vice-président exécutif de la société Butterball, spécialisée dans la dinde.

TOUT EST DANS LES DÉTAILS

Chez Aldi, la chaîne allemande à bas prix, un dîner pour 10 personnes à 39 dollars est légèrement plus abordable que l’offre de l’année dernière à 40 dollars, mais ne comprend que 15 produits contre 26 l’année dernière. Il ne comprend pas de pommes de terre Russet.

Scott Patton, directeur commercial d’Aldi, a attribué la réduction du panier à la décision d’Aldi de composer ce repas en s’appuyant sur un indice de référence annuel de l’American Farm Bureau Federation, qui suit le coût d’un repas classique de Thanksgiving. Comparer cette année à l’année dernière, a déclaré Patton, "n’est pas comparable et ne reflète pas la valeur que nous offrons".

L’American Farm Bureau a estimé le coût moyen d’un dîner de Thanksgiving pour 10 personnes à 58,63 dollars, soit une hausse de 6 % par rapport à l’année dernière. Selon l’organisation, le prix d’une dinde de 16 livres a bondi d’environ 10 % pour atteindre 1,48 dollar la livre, mais les consommateurs ont pu trouver des offres à partir de 69 cents la livre.

Wells Fargo prévoit que le repas de Thanksgiving moyen pour 10 personnes coûtera 79 dollars cette année. C’est plus du double du prix pratiqué par les détaillants "value", mais cela reste inférieur à 8 dollars par personne — un montant tout à fait modeste pour un festin gastronomique composé de plusieurs plats, a déclaré Swanson.

Si la course à la baisse des prix entraîne une baisse de la qualité, cela pourrait se retourner contre les distributeurs: "Les consommateurs sont prêts à faire des compromis", a déclaré Swanson. "Mais ils ne sont pas prêts à se faire arnaquer."