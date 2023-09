Les supermarchés Ahold Delhaize vont rejoindre la centrale d'achat européenne de E.Leclerc et Rewe

La chaîne de supermarchés belgo-néerlandaise Ahold Delhaize va rejoindre la centrale d'achat belge Eurelec aux côtés du leader de la distribution alimentaire française E.Leclerc et du géant allemand Rewe, à horizon 2025, selon un communiqué d'Eurelec vendredi.

"E.Leclerc et Rewe ont signé un accord avec le groupe basé aux Pays-Bas Ahold Delhaize pour l'accueillir comme troisième membre" d'Eurelec, indique un communiqué de cette dernière entité. Elle précise que, une fois que les autorités de la concurrence concernées auront donné leur aval, "les préparatifs débuteront en 2024, et les achats communs à partir de 2025".

"Nous observons des différences de prix entre pays européens, ne pouvant s'expliquer objectivement autrement que par le fait que certains fournisseurs vendent les mêmes produits à des prix différents", déclare dans le communiqué Wouter Kolk, le directeur général de Ahold Delhaize Europe et Indonésie.

"Nous devons à nos consommateurs de garder des prix abordables pour l'alimentation dans ces temps difficiles, et de leur accorder un accès à un véritable marché unique européen", dit-il encore.

Eurelec, créée en 2016 par les deux groupements de magasins indépendants, a été présenté mi-septembre par le co-président de E.Leclerc Philippe Michaud comme un moyen d'avoir "le poids suffisant face à des industriels" dont la taille est "largement plus importante" que celle de son enseigne.

Depuis quelques années, les distributeurs européens ont tendance à se rassembler pour acheter en commun auprès des très grands agro-industriels qui leur fournissent des produits emblématiques comme le Coca-Cola, les yaourts Danone, les couches pour bébé ou les serviettes hygiéniques du groupe Procter & Gamble ou encore les confiseries du groupe Mars par exemple.

Les parlementaires français, qui ont récemment auditionnés les représentants des plus grandes chaînes de supermarché françaises, E.Leclerc, Carrefour, Les Mousquetaires/Intermarché et Système U, s'inquiètent d'un éventuel moyen de contourner la loi nationale, ce dont les professionnels se défendent.

Eurelec, qui revendique 30 salariés de six nationalités et est basée à Bruxelles, avait fait l'objet d'une enquête des services du ministère français de l'Economie entre 2016 et 2018, conduisant à suspecter des pratiques "possiblement restrictives de concurrence" à l'égard de "fournisseurs établis en France".

Mais la Cour de justice de l'Union européenne (CUEJ) avait ensuite estimé que les juridictions françaises étaient incompétentes au sujet de la centrale d'achat.

Les parlementaires français ont depuis fait voter une loi appliquant le droit français à tout produit commercialisé sur le territoire français.

cda/jbo/dlm