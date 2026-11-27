Un agriculteur récolte des betteraves sucrières près de Voinsles

par Sybille de La Hamaide

PARIS, 27 novembre (Reuters) - Les deux principaux groupes sucriers français, Tereos ‌et Cristal Union, ont proposé un soutien financier aux betteraviers pénalisés par la sécheresse et les vagues de chaleur, afin de préserver les surfaces de betteraves ​pour la récolte 2027, alors que l'Europe se dirige vers un déficit de sucre, selon des courriers consultés par Reuters.

Les agriculteurs européens ont enregistré l'une des plus mauvaises récoltes de betteraves sucrières depuis des décennies. En France, la production devrait reculer de 33% par rapport à l'an dernier. La baisse ​de la production européenne contribue à un déficit mondial attendu et à la remontée des cours du sucre observée ces derniers mois.

L’industrie sucrière de l’UE traverse une crise profonde, avec la fermeture de plus ​de 20 sucreries au cours de la dernière décennie.

Les fabricants ont dû ⁠faire face à la faiblesse des prix du sucre et les agriculteurs ont été découragés par de faibles récoltes suite à des attaques ‌de ravageurs et des conditions météorologiques défavorables.

Dans des courriers distincts adressés à leurs adhérents les 24 et 26 novembre, les deux coopératives ont annoncé plusieurs mesures, dont le report du paiement des semences, des avances de trésorerie et des aides ​liées aux pertes de récolte.

RISQUE DE BAISSE DES SURFACES

Cristal Union ‌a indiqué que le prélèvement des factures de semences de betteraves pour les semis 2027 serait reporté ⁠à novembre 2027 pour l'ensemble de ses adhérents, tandis que Tereos a précisé que le paiement des semences pourrait être reporté de mars à novembre 2027, en totalité ou à hauteur de 50%.

"Le risque était que les agriculteurs ne disposent pas de suffisamment de trésorerie pour replanter des betteraves, ou qu’ils ⁠jugent ça trop risqué, et que ‌ça entraine une diminution des surfaces", a déclaré à Reuters William Huet, directeur agricole chez Cristal Union.

Le secteur sucrier français ⁠est dominé par les coopératives Tereos et Cristal Union, ainsi que par Saint Louis Sucre, filiale du groupe allemand Südzucker.

Pour 2027, Saint Louis Sucre a ‌proposé une formule de prix déplafonnée, indexée sur les références européennes et mondiales du sucre, a indiqué la société dans un ⁠communiqué.

Contrairement à Tereos et Cristal Union, l'entreprise n'a pas précisé de mesures d'avances de trésorerie, de reports de ⁠paiement des semences ou de modalités ‌d’indemnisation pour les producteurs touchés par les pertes de récolte cette année.

AIDES SUR LES SEMENCES

Les deux coopératives ont précisé que les aides accordées à leurs ​adhérents dépendraient de l'ampleur des pertes enregistrées cette saison.

Chez Cristal Union, les agriculteurs n'ayant ‌pas pu récolter ou ayant obtenu un rendement inférieur à leur moyenne des trois dernières années recevront une aide, dont le montant reste à définir. Celle-ci sera calculée en fonction ​de l’écart par rapport à cette moyenne et des surfaces emblavées, selon le courrier.

Tereos prévoit pour les producteurs n'ayant rien récolté, une remise de 50% sur les semences de 2027, ainsi que des avances sans intérêt de 1.000 euros par hectare, remboursables d'ici mars 2028.

Tereos estime que près de ⁠4.000 hectares de betteraves, soit 2,3% de ses surfaces emblavées en 2026, ont dû être retirés de la récolte, totalement ou partiellement. Cristal Union a également dit que quelques planteurs n'avaient pas pu livrer de betteraves.

Tereos a par ailleurs proposé des contrats supplémentaires de betteraves pour 2027 sur les parcelles où le colza n'a pas levé en raison de conditions de semis difficiles.

Cristal Union a noté que les prix de la betterave pour la campagne 2027/2028 pourraient approcher les 40 euros la tonne si les conditions de marché se maintiennent.

(Reportage Sybille de La Hamaide, avec la contribution de May Angel, version ​française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)