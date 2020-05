Les stocks de blé devraient augmenter jusqu'en 2021

(AOF) - Les cours du blé ont atteint ce mardi leur plus bas niveau depuis le mois d'octobre à 4,97 dollars le boisseau (environ 25 kilos). C'est un recul de plus de 14% depuis leur sommet du 25 mars, alors que le cours avait grimpé de plus de 16% en quelques jours suite au confinement généralisé dans la plupart des pays d'Europe et du monde. Depuis, les pays producteurs (Roumanie, Kazakhstan...) ont assoupli leur politique d'exportation, la demande a reculé, les chaînes d'approvisionnement ont été maintenues et les peurs de pénurie se sont dissipées.

Par conséquent, les stocks de blé devaient être au plus haut cette année, et devraient continuer de grimper en 2021.