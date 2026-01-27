Les stocks d'automobiles en Corée du Sud se redressent après les commentaires de Trump sur les tarifs douaniers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des actions, ajout de won-USD dans le paragraphe 4, commentaire d'analyste)

Les actions des constructeurs automobiles sud-coréens ont récupéré leurs pertes initiales après que le président américain Donald Trump a déclaré dans un message sur les médias sociaux qu'il augmenterait les droits de douane sur les produits sud-coréens, y compris les automobiles, à 25 % contre 15 %.

Les actions de Hyundai Motor 005380.KS ont inversé la tendance pour gagner 1,1% après avoir chuté jusqu'à 4,8% plus tôt, tandis que la société sœur Kia Corp 000270.KS était en baisse de 1% après avoir chuté jusqu'à 6%. Hyundai Mobis

012330.KS était en baisse de 0,1% après avoir perdu jusqu'à 5,7%.

L'indice de référence KOSPI .KS11 était en hausse de 1,2% à 0150 GMT.

Le won KRW= s'est affaibli de 0,52% à 1 451,1 pour un dollar dès l'ouverture des marchés onshore en dollars à Séoul à 00h00 GMT, prenant un coup après avoir renforcé jusqu'à 2% un jour plus tôt.

M. Trump a déclaré lundi qu'il augmentait les droits de douane sur les importations sud-coréennes aux États-Unis liées aux automobiles, au bois de construction et aux produits pharmaceutiques à 25 %, accusant la législature du pays de "ne pas respecter" son accord commercial avec Washington.

La date d'entrée en vigueur de la hausse des droits de douane n'a pas été précisée dans l'immédiat, pas plus que l'élément déclencheur de la directive de M. Trump.

Certains analystes ont toutefois déclaré que les négociations commerciales entre la Corée du Sud et les États-Unis avaient déjà fait l'objet d'un accord au niveau présidentiel.

Kim Joon-sung, analyste principal chez Meritz Securities, a déclaré que les droits de douane sur les exportations automobiles vers les États-Unis devraient être reconfirmés à 15 %.