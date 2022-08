Les statistiques américaines soutiennent le dollar

(AOF) - L'euro s'est retourné à la baisse à 16 heures après l'annonce d'une accélération inattendue du secteur des services en juillet aux Etats-Unis. La devise européenne perd 0,35% à 1,0129 dollar. Compilé par l’Institute for Supply Management, l’indice des directeurs d’achat pour les services est passé de 55,3 à 56,7 entre juin et juillet aux Etats-Unis. Or, il était attendu en repli à 53,5. " La légère accélération de la croissance du secteur des services est due à une augmentation de la production et des nouvelles commandes ", a expliqué l'ISM.

Autre bonne nouvelle, la sous-composante inflation a reculé pour le troisième mois consécutif, baissant de 7,8 points à 72,3%.