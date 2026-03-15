Les stars d'Hollywood arrivent aux imprévisibles Oscars

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* Sinners en tête avec 16 nominations aux Oscars

* Sécurité renforcée face à la menace iranienne

* Chalamet, DiCaprio, Jordan parmi les nominés pour le meilleur acteur

* Conan O'Brien animera une seconde fois la soirée

(Le point sur l'arrivée des stars sur le tapis rouge) par Lisa Richwine

Les nominées Jessie Buckley et Rose Byrne ont mené le défilé des célébrités du monde du spectacle arrivant dimanche aux Oscars, la plus haute distinction de l'industrie cinématographique, pour une course au meilleur film inhabituellement ouverte qui oppose le succès vampirique "Sinners" au thriller sombrement comique "Une bataille après l'autre".

La sécurité de la cérémonie a été renforcée alors que certains des plus grands noms d'Hollywood ont foulé un tapis rouge décoré d'arbres évoquant un jardin zen. Les concepteurs ont déclaré qu'ils espéraient que cette scène, qui ornait également la scène, donnerait une impression de calme dans un monde chaotique.

Les organisateurs ont indiqué qu'ils travaillaient en étroite collaboration avec le FBI et la police de Los Angeles à la suite d'un avertissement fédéral faisant état d'une possible menace iranienne contre la Californie , bien que les autorités n'aient fait état d'aucun danger spécifique ou crédible pour la cérémonie des Oscars. Les participants ont dû franchir plusieurs points de contrôle de la circulation et passer par des détecteurs de métaux pour se rendre au Dolby Theatre.

Animées par Conan O'Brien pour la deuxième année consécutive, les festivités proposeront un concours très ouvert, mené par "Sinners" avec 16 nominations - un nombre record dans l'histoire presque centenaire des Oscars - alors qu'Hollywood est aux prises avec des tensions géopolitiques, la consolidation de l'industrie et l'inquiétude suscitée par l'intelligence artificielle.

Le spectacle, qui débutera à 19 heures ET (2300 GMT), sera retransmis en direct sur la chaîne ABC de Walt Disney DIS.N et en streaming sur Hulu. Parmi les artistes figurent les chanteurs de HUNTR/X, le groupe fictif du film d'animation "KPop Demon Hunters".

Cette célébration clinquante, le gala le plus exagéré de l'année à Hollywood, se déroulera alors que les États-Unis sont en guerre contre l'Iran. Conan O'Brien a déclaré qu'il prévoyait d'évoquer l'actualité, mais que sa mission première était de faire rire les gens et de les mettre à l'aise.

La cérémonie masque le malaise qui règne dans l'industrie cinématographique quant à l'endroit où les films sont tournés, les studios étant à la recherche d'incitations fiscales et de coûts inférieurs ailleurs aux États-Unis et à l'étranger, ce qui affaiblit l'emprise d'Hollywood sur la production.

Warner Bros. WBD.O , le studio à l'origine de "One Battle" et "Sinners", est sur le point d'être vendu à Paramount Skydance

PSKY.O dans le cadre d'un accord qui réduira les rangs des principaux distributeurs de films. Un groupe de surveillance des médias, Free Press, a fait circuler un panneau d'affichage itinérant autour d'Hollywood au cours du week-end pour faire connaître son opposition à la fusion.

Les travailleurs devant et derrière la caméra craignent que l'intelligence artificielle ne limite les possibilités d'emploi et n'étouffe la créativité et la prise de risque.

UN POTENTIEL DE SURPRISES

Cette année, la remise des prix offre un potentiel de surprises exceptionnellement élevé. La course au meilleur acteur est particulièrement imprévisible, puisqu'elle oppose Timothée Chalamet à Leonardo DiCaprio et Michael B. Jordan.

Timothée Chalamet était considéré comme un favori pour son interprétation acclamée d'un arnaqueur de ping-pong dans "Marty Supreme", mais ses perspectives ont semblé s'assombrir à la suite d'une campagne de la saison des prix mettant en scène une ligne de vêtements de rue et un dirigeable géant, ainsi que des remarques rejetant le ballet et l'opéra.

Le film "Une bataille après l'autre", avec DiCaprio dans le rôle d'un ancien radical politique devenant parent d'un adolescent, était considéré comme le favori pour le meilleur film après avoir accumulé trophée sur trophée lors des dernières cérémonies.

Mais "Sinners", qui célèbre la musique blues et la culture noire dans le Sud des États-Unis à l'époque de la ségrégation, avec Jordan en vedette, a fait une percée tardive en remportant ce mois-ci les Actor Awards .

Buckley est considérée comme une valeur sûre pour le prix de la meilleure actrice pour son interprétation d'Agnes Hathaway, la femme de William Shakespeare, alors que le couple fait face à la mort de leur fils de 11 ans dans "Hamnet".

Les experts en récompenses estiment que les autres catégories les plus prestigieuses sont très ouvertes.

Les lauréats des statuettes dorées des Oscars sont choisis par les quelque 10 000 acteurs, producteurs, réalisateurs et artisans du cinéma qui composent l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Académie des arts et des sciences du cinéma).

Cette année, l'Académie a pris des mesures pour s'assurer que les votants ont réellement regardé les films sur lesquels ils votent. Pour la première fois, le système de vote en ligne permet de savoir si l'électeur a visionné chaque film en streaming. Les électeurs peuvent toutefois cocher une case pour indiquer qu'ils ont regardé le film ailleurs que sur le site de l'Académie.