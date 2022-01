Les spéculateurs baissiers profitent des baisses mondiales avec les ETF inversés

Avec le bain de sang des marchés de cette année, les spéculateurs baissiers ont afflué vers les ETF « shorts ».

Avec le bain de sang des marchés de cette année, les spéculateurs baissiers ont afflué vers les ETF « shorts » ou inversés pour se régaler des mésaventures des indices phares, principalement ceux aux fortes composantes technologiques. Plus de 1,2 milliard de dollars d’afflux nets ont été injectés dans ces actifs risqués, dont 736 millions de dollars ont ciblé les ETF inversés à effet de levier.

Parmi les plus gros bénéficiaires en Amérique, on trouve une gamme de produits ProShares, dont ProShares UltraShort S&P500 (SDS, +419 millions de dollars), ProShares Short QQQ (PSQ, +273 millions de dollars), ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ, +250 millions de dollars), ProShares Short S&P500 (SH, +202 millions de dollars) et ProShares UltraShort DOW30 (DXD, +78 millions de dollars).

En Europe, Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (SHC, +20 millions de dollars), Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (XSPS, +15 millions de dollars), Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (XSD2, +12 millions de dollars), Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF (BERMIB, +6 millions de dollars), et WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short (QQQS, +5 millions de dollars) ont attiré des flux entrants notables.

En Asie, CSOP Leveraged and Inverse Series-CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product ETF (7500) et CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product ETF (7552) ont attiré respectivement +112 et +26 millions de dollars.

