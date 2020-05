Les sous-jacents du marché américain de l'ère Trump à rude épreuve face au Covid19

(AOF) - La performance sectorielle des marchés américains est restée relativement constante depuis l'élection de D. Trump en novembre 2016, observe Véronique Riches-Flores. Parmi les grands gagnants : les nouvelles technologies, la santé et de la consommation discrétionnaire se détachent assez distinctement des autres secteurs boursiers, sans parler des plus sanctionnés qu'ont été l'énergie, les financières et les industrielles, souligne l'économiste. La crise du Covid 19 n'a pas particulièrement modifié la donne depuis ses débuts.

Les valeurs technologiques, plutôt bénéficiaires des effets de la pandémie, ont continué à surfer sur les mauvaises nouvelles conjoncturelles, la santé a plutôt tiré son épingle du jeu des espoirs portés par la recherche de remèdes ou vaccins contre le Covid-19 et les valeurs de consommation discrétionnaires ont été épargnées dans un contexte de baisse des taux d'intérêt et de mesures de soutien exceptionnelles aux ménages américains.

En somme, la vie a poursuivi son cours sur des marchés dopés aux liquidités, très peu soucieux de la réalité économique.

Les données calamiteuses du mois d'avril, sur fond de regain de tensions commerciales entre D. Trump et Xi Jinping, pourraient finir par rebattre les cartes, prévient Véronique Riches-Flores.