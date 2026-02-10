Les sombres prévisions annuelles du fabricant de Barbie Mattel et ses ratés trimestriels font chuter les actions

Mattel annonce un plan de rachat de 1,5 milliard de dollars

Acquisition du contrôle total de Mattel163

Signature d'un accord avec Paramount pour les produits Teenage Mutant Ninja Turtles

Les actions chutent de 21 % après la clôture de la bourse

Mattel MAT.O a annoncé mardi un bénéfice annuel inférieur aux attentes de Wall Street après avoir manqué les estimations du quatrième trimestre, la faiblesse des dépenses discrétionnaires ayant pesé sur la demande de jouets, ce qui a fait chuter les actions du fabricant de jouets d'environ 21 % après la clôture de la séance.

Ces perspectives s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par l'entreprise pour constituer un portefeuille de divertissement autour de ses marques. Elle espère répéter le succès de la superproduction "Barbie" de 2023 avec un film en prises de vues réelles "Masters of the Universe" en juin et le film Matchbox sur Apple TV en octobre.

Les consommateurs américains sont restés prudents pendant la période clé des fêtes de fin d'année, qui est traditionnellement un moteur de ventes pour les fabricants de jouets, l'inflation et l'incertitude économique freinant les achats.

La forte activité promotionnelle en décembre a pesé sur les marges, a déclaré le directeur général Ynon Kreiz à Reuters, ajoutant que les ventes du segment américain au cours du mois ont augmenté "moins que prévu".

Son rival Hasbro HAS.O a prévu une croissance modérée de son chiffre d'affaires annuel , même s'il a battu les estimations pour les résultats du quatrième trimestre plus tôt dans la journée de mardi.

Mattel prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2026 de 1,18 à 1,30 $, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,75 $, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes nettes du quatrième trimestre ont augmenté de 7 % pour atteindre 1,77 milliard de dollars, ce qui est inférieur aux attentes de 1,84 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté de 39 cents par action a été inférieur à l'estimation de 54 cents.

La société, qui a dévoilé un plan de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars devant être achevé d'ici 2028, a déclaré qu'elle avait entièrement compensé l'impact des coûts des tarifs douaniers américains grâce à des mesures telles que la diversification de la chaîne d'approvisionnement et l'optimisation des produits.

LE DIVERTISSEMENT À L'HONNEUR

La société a déclaré qu'elle allait acquérir les 50 % restants de Mattel163, une coentreprise de développement de jeux multimédias créée avec la société chinoise NetEase pour 159 millions de dollars, car elle vise la croissance des jeux numériques autoédités.

"Nous cherchons à exploiter pleinement la valeur de nos propriétés intellectuelles dans des domaines à forte marge et à forte rentabilité", a déclaré Ynon Kreiz.

"Nous considérons que nos marques se prêtent bien aux jeux, et plus particulièrement aux jeux mobiles, surtout lorsqu'il s'agit du numérique."

Soutenue par les quelque 150 millions de dollars de recettes provenant de l'acquisition, Mattel a prévu que les ventes de cette année augmenteraient de 3 % à 6 %.

La société a également annoncé un accord de licence pluriannuel avec Paramount Skydance PSKY.O pour développer et commercialiser des produits Teenage Mutant Ninja Turtles à partir de 2027.