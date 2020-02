Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les soldats turcs tués étaient au mauvais endroit, déplore Moscou Reuters • 28/02/2020 à 07:54









MOSCOU, 28 février (Reuters) - Les troupes turques touchées par le bombardement du 27 février n'auraient pas dû être positionnées dans le zone syrienne où elles se trouvaient et Ankara n'a pas prévenu Moscou qu'ils s'y trouvaient, a déclaré vendredi le ministre russe de la Défense cité par l'agence de presse RIA. Le ministère a toutefois déclaré que les avions de combat russes n'avaient pas effectué de frappes dans la zone où se trouvaient les soldats turcs et que la Russie avait tout fait pour que l'armée syrienne cesse le feu afin de permettre aux troupes d'évacuer. La Russie a par ailleurs ordonné l'envoi de deux navires de guerre équipés de missiles de croisière Kalibr en mer Méditerranée vers les côtes syriennes, rapporte vendredi l'agence de presse Interfax. (Anton Kolodyazhnyy, Blandine Hénault pour la version française, édité par Nicolas Delame)

