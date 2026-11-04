Les sociétés pétrolières reculent légèrement, la victoire écrasante des démocrates réduisant la prime de risque liée à la guerre en Iran

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4 novembre - ** Les actions des sociétés pétrolières et gazières américaines reculent légèrement avant l'ouverture, alors que les cours du pétrole fléchissent

** Les démocrates ont pris le contrôle du Congrès américain aux dépens des républicains du président Donald Trump lors des élections de mi-mandat, ce qui a réduit la prime de risque liée à une nouvelle escalade de la guerre en cours avec l'Iran

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 1,7% à 101,87 dollars le baril, tandis que ceux sur le brut américain West Texas Intermediate CLc1 glissent de 1,2% à 94,96 dollars le baril O/R

** “Ce qui est clair, c’est qu’une importante prime de risque a pour l’instant pesé sur les cours du pétrole, Trump ayant renoncé à ses menaces de frappes immédiates contre l’Iran après les élections de mi-mandat aux États-Unis” — Bjarne Schieldrop, analyste en chef des matières premières chez SEB Research

** Le géant pétrolier ExxonMobil XOM.N recule de 1,4%, tandis que Chevron CVX.N cède environ 1%

** Parmi les producteurs de pétrole et de gaz, ConocoPhillips COP.N recule de 3%, tandis qu’Occidental Petroleum OXY.N cède 0,9%

** Le raffineur Marathon Petroleum MPC.N recule de 0,9%