** Les actions des sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis reculent avant l'ouverture, suivant la baisse des cours du cuivre MET/L
** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a reculé de 1 % à 11 703 dollars la tonne métrique à 07h25 GMT, après avoir atteint 11 682 dollars, son plus bas niveau depuis le 18 décembre 2025
** Les cours glissent vers leur plus bas niveau depuis près d’un an, alors que le rebond des actifs liés à l’IA a cédé la place à une nouvelle vague de ventes
** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont respectivement reculé de 0,9 % et 1,8 %
** Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N ont reculé respectivement de 2,7 % et 3,1 %
** Sociétés minières canadiennes: Teck Resources TECK.N recule de 2,9 %, Hudbay Minerals HBM.N perd 2,6 % et Ero Copper ERO.N chute de 3,7 %(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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