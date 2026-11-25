Les sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis reculent alors que le cours du métal approche de son plus bas niveau depuis un an

** Les actions des sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis reculent avant l'ouverture, suivant la baisse des cours du cuivre MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a reculé de 1 % à 11 703 dollars la tonne métrique à 07h25 GMT, après avoir atteint 11 682 dollars, son plus bas niveau depuis le 18 décembre 2025

** Les cours glissent vers leur plus bas niveau depuis près d’un an, alors que le rebond des actifs liés à l’IA a cédé la place à une nouvelle vague de ventes

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont respectivement reculé de 0,9 % et 1,8 %

** Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N ont reculé respectivement de 2,7 % et 3,1 %

** Sociétés minières canadiennes: Teck Resources TECK.N recule de 2,9 %, Hudbay Minerals HBM.N perd 2,6 % et Ero Copper ERO.N chute de 3,7 %