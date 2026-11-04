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Les sociétés minières aurifères brillent après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 16:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

4 novembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères progressent, le cours au comptant de l'orbondissant d'environ 3%

** Le cours au comptant de l'or XAU= progresse de 2,7% à 4 034,53 $ l'once, soutenu par un affaiblissement du dollar américain après la prise de contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants par les démocrates lors des élections de mi-mandat aux États-Unis GOL/

** Les principales sociétés minières, Barrick Mining

ABX.TO et Newmont NEM.N , bondissent respectivement de 5% et 6%

**Royal Gold RGLD.O progresse de 4,2% tandis qu'AngloGold Ashanti AU.N s'envole de 5,6%

** Les sociétés minières canadiennes Kinross Gold K.TO et Agnico Eagle Mines AEM.TO ont bondi respectivement de 5,6% et 6,2%

** La victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis a fait chuter le dollar à son plus bas niveau depuis plus d’un mois

** "L’or a célébré la victoire des démocrates… Le recul du dollar et des rendements des bons du Trésor, la diminution des anticipations de hausse des taux de la Fed et l’aversion au risque à Wall Street ont renforcé l’attrait de l’or" – Charalampos Pissouros, analyste de marché senior chez XM

** L'or au comptant a reculé de 6,6% depuis le début de l'année

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