Les sociétés étrangères détiennent moins de 1 % des entreprises en France

(AOF) - En 2017, 16 800 entreprises sont sous le contrôle de firmes multinationales étrangères en France. Ces entreprises représentent moins de 1% des entreprises en France dans les secteurs marchands non agricoles et non financiers. Leur part dans l'emploi est beaucoup plus élevée : fin 2017, elles emploient en France 2,2 millions de personnes, soit 13 % des effectifs des secteurs concernés. En effet, les capitaux étrangers se concentrent sur les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et dans les grandes entreprises où les effectifs sont logiquement plus importants que dans les PME-TPE.