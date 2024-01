Les sociétés de gestion affiliées de Natixis IM optimistes pour 2024

(AOF) - Les gestionnaires des sociétés de gestion affiliées à Natixis IM prévoient "un ralentissement de la croissance et un assouplissement des conditions de crédit en 2024", selon une synthèse publiée par la société. "Notre dernière analyse des rendements ajustés au risque montre un signal positif clair en faveur d'un rebond cyclique sur la quasi-totalité des marchés européens", immobiliers annonce Hans Vrensen, responsable recherche & stratégie Europe, AEW.

"Nous pensons donc que les investisseurs doivent se positionner très rapidement pour profiter de rendements solides au cours des 5 prochaines années".

"La classe d'actifs Venture & Growth Capital poursuivra sa profonde mutation en 2024", estime pour sa part Isabelle de Crémoux, présidente du directoire de Seventure Partners. "Quantitativement, la correction de marché qui fait suite à un épisode d'emballement et de bulle devrait se prolonger", précise-t-elle, relevant que "les valorisations sont revenues aux niveaux de 2019, la perte de valeur des licornes intervenant pour les deux tiers". "Qualitativement, 2024 pourrait confirmer le tournant sectoriel pris par l'industrie", "ainsi la part des fonds Life Sciences a doublé dans les top5, top10 et top20 du panorama européen entre décembre 2021 et juin 2023".

Axel Botte, directeur stratégie marchés pour Ostrum AM prévoit que "l'écart de croissance entre les Etats-Unis et l'Europe devrait perdurer en 2024". "Certes, l'économie américaine subira l'incertitude politique avec les présidentielles de l'automne mais la bonne santé financière des ménages et des entreprises permettra une croissance de 2%", tandis qu'"en zone euro, l'économie sort péniblement d'une phase de stagnation, paradoxalement sans impact sur l'emploi", le redressement de la consommation devant engendrer une reprise "limitée à 0,5%".

"Avec la désinflation, la Fed baissera ses taux à 4 reprises", ajoute Axel Botte, jugeant que la BCE "suivra avec 3 gestes de 25 points de base". Cependant en cas de difficultés, la Fed abandonnera rapidement le resserrement quantitatif, et "la pression serait alors intense sur la BCE pour en faire de même".

L'équipe de gestion du portefeuille du Fonds mondial d'actions durables, Mirova, "reste sur le scénario optimiste élaboré début 2023, à savoir celui d'un atterrissage en douceur aux États-Unis combiné à une baisse des niveaux d'inflation dans l'ensemble de l'Occident", avec "une résilience plus forte en Amérique du Nord qu'en Europe". "Nous pensons que le PIB mondial atteindra 2,5 % en 2024, comme prévu en 2023", explique-t-elle.