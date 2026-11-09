Les sociétés de courtage de Wall Street estiment que la vague de ventes liée à l'IA est exagérée et minimisent les risques liés à la réglementation des démocrates

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les sociétés de courtage de Wall Street, notamment Morgan Stanley et UBS, ont qualifié de « disproportionnée » la chute brutale enregistrée la semaine dernière sur le secteur de l’IA, estimant que les risques d’une réglementation extrême du développement des centres de données sous un Congrès contrôlé par les démocrates ont peu de chances de se concrétiser.

Elles ont plutôt mis en avant l'introduction en bourse d'Anthropic ANT.O et la publication prochaine des résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O comme des événements susceptibles d'avoir un impact plus important sur le secteur de l'IA.

Nvidia devrait publier ses résultats après la clôture des marchés le 17 novembre et devrait annoncer une hausse de plus de 12 % de son chiffre d’affaires lié aux centres de données sur une base trimestrielle.

Morgan Stanley a estimé que la vague de ventes semblait exagérée et que l’impact final se traduirait par un report de certains projets de 2028 à 2029, plutôt que par un déraillement de la dynamique des dépenses d’investissement.

“Cela pourrait allonger le cycle des dépenses d’investissement dans l’IA, ce qui présente des avantages, notamment: un rééquilibrage plus progressif de l’offre et de la demande tout au long de la chaîne d’approvisionnement des centres de données, une amélioration des perspectives de crédit et une hausse des tarifs de location des ressources de calcul”, ont déclaré les analystes dans une note.

La société de courtage a déclaré qu’elle recommandait “d’acheter sur la baisse” et restait optimiste quant aux hyperscalers spécialisés dans l’IA, notamment Amazon.com

AMZN.O , Meta Platforms META.O et Alphabet GOOGL.O .

Elle a également indiqué voir des opportunités chez les fabricants de semi-conducteurs Nvidia NVDA.O et Broadcom

AVGO.O , les entreprises de stockage de données Seagate STX.O et Western Digital WDC.O , ainsi que les sociétés de réseaux optiques Coherent COHR.N et Lumentum LITE.O .

La société de courtage HSBC a indiqué dans une note qu’elle profitait de la correction de la semaine dernière pour renforcer à nouveau son exposition aux actions, en privilégiant les valeurs technologiques aux États-Unis et en Asie. Elle considère l’introduction en bourse du laboratoire d’IA Anthropic ANT.O comme le principal catalyseur des semaines à venir.

Jane Gibbons, analyste actions chez Jefferies, a qualifié la chute du 5 novembre de “réactionnaire”, plutôt que de réajustement fondamental, tandis que les analystes d’UBS ont estimé que les marchés étaient devenus trop pessimistes concernant les risques politiques liés à l’IA, les risques de crédit liés à l’IA et les dépenses en matière d’IA.

Mme Gibbons a écrit dans une note que, historiquement, les baisses quotidiennes de plus de 4 % de l' .SPX du S&P 500 ont été suivies de solides rendements à terme, le S&P 500 ayant progressé de 11,9 % sur six mois et de plus de 20 % sur douze mois.