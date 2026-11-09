Les sociétés de courtage abaissent fortement leurs objectifs de cours pour CoreWeave en raison de la hausse des coûts de financement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** L'action de la société de néocloud CoreWeave

CRWV.O a progressé de 5,4 % pour atteindre 48,92 dollars

** Au moins deux sociétés de courtage ont revu à la baisse leur objectif de cours sur le titre

** Wells Fargo prévoit que la société contractera au moins 25 milliards de dollars de nouvelles dettes pour financer l'expansion de ses centres de données, une décision qui pourrait peser sur la valorisation du titre

** Wells Fargo abaisse son objectif de cours pour CRWV de 160 $ à 115 $

** Les besoins de financement de CRWV restent largement couverts par près de 30 milliards de dollars de liquidités disponibles, incluant les lignes de crédit non utilisées et les levées de fonds réalisées au cours des derniers trimestres – Wells Fargo

** Rosenblatt relève son taux d'actualisation pour la société de 12 % à 15 % dans son modèle de flux de trésorerie disponible, invoquant la hausse des taux d'intérêt sur l'ensemble de la courbe des rendements

** Rosenblatt réduit son objectif de cours pour CRWV de 250 $ à 160 $; maintient sa recommandation « Achat »

** Le titre s'échange en dessous de sa moyenne mobile sur 100 jours depuis plus d'un mois

** La moyenne mobile sur 100 jours est un indicateur étroitement suivi de la trajectoire à long terme d’une action

** Sur 46 courtiers, 32 attribuent à l'action la recommandation « Achat » ou supérieure, 12 « Conserver » et 2 « Vendre » ou inférieure; l'objectif de cours médian est de 126,50 $ - données LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 31,7 % depuis le début de l'année