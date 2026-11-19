Les sociétés américaines du secteur du schiste redistribuent leurs bénéfices exceptionnels liés au pétrole à leurs actionnaires alors que les prix s'envolent

Les producteurs américains de schiste redistribuent à leurs actionnaires les bénéfices exceptionnels générés par la flambée des cours du pétrole à un rythme plus soutenu que les grands groupes mondiaux: les rachats d’actions et les dividendes de ce groupe ont en effet augmenté de 41 % au troisième trimestre par rapport à l’année précédente.

Le Brent a progressé de plus de 50 % en 2026 dans un contexte de perturbations de l'approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient, faisant de cette période l'une des plus rentables pour le secteur pétrolier et gazier de ces dernières années.

Devon Energy DVN.N , ConocoPhillips COP.N , Diamondback Energy FANG.O , Occidental Petroleum OXY.N , APA APA.O et EOG EOG.N ont indiqué dans leurs résultats du troisième trimestre qu’ils donneraient la priorité aux rendements pour les actionnaires, tout en ne prévoyant qu’une croissance modeste de la production l’année prochaine.

Au total, ces six sociétés ont distribué environ 7,25 milliards de dollars sous forme de dividendes et de rachats d’actions au cours du trimestre, soit environ 2,11 milliards de dollars de plus qu’un an auparavant, selon les calculs de Reuters.

En revanche, leurs principaux concurrents, Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N , n’ont pas augmenté les rendements pour leurs actionnaires, les maintenant respectivement à 9,4 milliards de dollars et près de 6 milliards de dollars.

"Les supermajors se sont concentrées ce trimestre sur l’affectation de leurs bénéfices élevés à la réduction de leur dette", a déclaré Matthew Bernstein, de Rystad Energy. La diversification géographique et celle de leurs revenus leur permettent de financer en toute confiance leurs plans d’investissement existants et leurs programmes de redistribution aux actionnaires, les entrées de trésorerie liées au prix du pétrole étant consacrées à la réduction de la dette, a ajouté M. Bernstein.

ConocoPhillips a indiqué que les rachats d’actions s’intensifieraient au quatrième trimestre et qu’elle visait à redistribuer 45 % des flux de trésorerie d’exploitation aux actionnaires en 2027.

Devon prévoit que ses rachats d’actions passeront à plus d’un milliard de dollars au cours du trimestre actuel et augmenteront encore en 2027. APA prévoit de racheter pour 650 millions de dollars supplémentaires d’actions d’ici la fin de l’année et, avec les dividendes, est en passe de redistribuer au moins 60 % de ses flux de trésorerie disponibles annuels aux actionnaires.

James West, analyste chez Melius Research, s'attend à ce que les rachats se poursuivent, même s'il estime que les entreprises pourraient augmenter leur production si le conflit au Moyen-Orient prenait fin et que le prix du pétrole restait supérieur à 80 dollars le baril.

Au cours du troisième trimestre, Diamondback a augmenté son dividende de 7 %, tandis qu’EOG et ConocoPhillips l’ont respectivement relevé de 8 % et 11 %.

Exxon prévoit de maintenir ses rachats annuels d’actions à 20 milliards de dollars en 2027, a déclaré le directeur général Darren Woods lors de la conférence téléphonique sur les résultats, ajoutant que le géant pétrolier privilégie la "certitude" et la "fiabilité" dans les distributions aux actionnaires tout en évitant les dépenses "trop exubérantes" pendant les périodes de prix élevés des matières premières.

"Les grands groupes fixent un montant en dollars pour leurs programmes de rachat et s’y tiennent. Les sociétés indépendantes ont tendance à ajuster leurs opérations de rachat en fonction de leurs flux de trésorerie actuels", a déclaré Jeff Krimmel, fondateur du cabinet de conseil Krimmel Strategy.

CROISSANCE DE LA PRODUCTION MODÉRÉE

Kaes Van't Hof, directeur général de Diamondback, a déclaré que les cours du pétrole avaient "beaucoup fluctué tout au long de cette année". Le Brent a atteint un plancher de 59,75 dollars le baril et un plafond de 126,41 dollars le baril en l'espace de seulement neuf mois.

"Notre meilleure protection consiste donc à maintenir ce taux de réinvestissement à un niveau bas, à générer d’importants flux de trésorerie disponibles, puis à allouer ces liquidités de manière appropriée", a déclaré M. Van’t Hof lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

Le taux de réinvestissement de Diamondback, qui correspond au rapport entre les dépenses d’investissement et les flux de trésorerie d’exploitation, s’est établi à 32 % au troisième trimestre, contre 36 % à 37 % un an plus tôt.

Diamondback, EOG, ConocoPhillips et Devon prévoient une hausse de leur production de l’ordre d’un chiffre faible en 2027. Occidental s’attend à une production stable l’année prochaine, tandis qu’APA prévoit des volumes similaires aux États-Unis et en Égypte d’une année sur l’autre.

"Lors des cycles précédents, un cours du pétrole avoisinant les 85 dollars aurait entraîné une hausse des budgets d’exploration et de production en l’espace d’un ou deux trimestres", a déclaré M. West, de Melius, dans une note de recherche, ajoutant que les producteurs de schiste américains avaient dépensé à peu près ce qu’ils avaient budgétisé en début d’année.