Les small caps " se traitent à des multiples historiquement bas" (Tocqueville Finance)

Les petites capitalisations, soulignent-ils, présentent des atouts structurels, notamment " une capacité à croître davantage " car " elles opèrent souvent sur des marchés de niche sur lesquels leurs positions sont fortes, elles sont plus agiles pour traverser les cycles, elles prennent des décisions stratégiques de long terme, créatrices de valeur pour tous les actionnaires, famille, salariés dirigeants, employés et actionnaires minoritaires ".

Les gérants se reposent sur la croissance alimentée également par " la réouverture effective de la Chine " et " des taux d'utilisation des capacités proche de la saturation ".

(AOF) - « Nous restons constructifs sur le segment des small caps, qui présentent des atouts structurels ». C’est ce qu’affirment Nelly Davies et Alexandre Voisin, gérants du fonds Tocqueville Small Cap Euro ISR, dans un « Flash marché » publié ce jour. Ce segment « se traite à des multiples historiquement bas par rapport aux grandes capitalisations, tant en termes de PER que de P/B, alors que la croissance est toujours au rendez-vous, alimentée par une bonne résistance des données macro-économiques ».

Small et Mid Caps

