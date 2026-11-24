Les services financiers basés sur l'IA suscitent une mise en garde réglementaire de la part de l'autorité de surveillance britannique

Les entreprises technologiques doivent déterminer si leurs agents d'IA proposent des services financiers réglementés et, le cas échéant, se mettre en rapport avec les autorités de régulation, a déclaré mardi l'autorité de surveillance financière britannique.

Le simple fait de qualifier une entreprise de « fournisseur de technologies » ne la dispense pas de la réglementation financière si ses produits comprennent des services réglementés tels que des promotions financières, des conseils ou des services de paiement, a précisé la Financial Conduct Authority (FCA).

La FCA n’a cité aucune entreprise en particulier et a adressé ses recommandations à celles qui envisagent de lancer des produits basés sur des agents IA au Royaume-Uni.

Sa déclaration a toutefois coïncidé avec le lancement au Royaume-Uni par Meta META.O de « Muse », un agent IA personnel qui, selon l’entreprise, peut effectuer des tâches telles que le renouvellement d’une assurance automobile, la demande de remboursements et les achats en ligne.

Le Muse de Meta est l’une des applications connaissant la croissance la plus rapide jamais enregistrée, avec plus de 10 millions de téléchargements depuis son lancement en septembre aux États-Unis.

Dans un communiqué envoyé par e-mail mardi, Meta a déclaré: "Nous avons engagé un dialogue constructif avec les autorités de régulation compétentes et nous continuerons à le faire."

La FCA a également indiqué que les consommateurs qui utilisent des agents IA devraient s’assurer de bien comprendre quelles protections, le cas échéant, leur sont accordées en cas de problème, ainsi que le type d’informations qu’ils partagent et si cela peut se faire en toute sécurité.