Les services de renseignement intérieurs français délaissent Palantir au profit d'un concurrent local, selon le Premier ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour: la DGSI, agence de renseignement, met fin à son contrat avec Palantir (au premier paragraphe)

La DGSI, l'agence française de renseignement intérieur, a décidé de résilier son contrat avec la société technologique américaine Palantir PLTR.O au profit d'un concurrent français, ChapsVision, a déclaré mardi le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Cette décision reflète la méfiance croissante des gouvernements européens à l'égard de la dépendance vis-à-vis des plateformes technologiques américaines, et en particulier de la suite de produits de Palantir Technologies PLTR.O . Fondée par le milliardaire Peter Thiel avec le soutien de la CIA, Palantir vend des outils d'intégration de données basés sur l'IA de niveau militaire aux gouvernements et aux entreprises.

« Nous devons utiliser nos propres modèles d’IA; nous ne pouvons accepter de nouvelles dépendances stratégiques dans la sphère numérique », a déclaré Sébastien Lecornu dans une vidéo publiée sur X. « Nous ne pouvons pas compter sur des outils développés par des puissances étrangères. La France doit disposer de ses propres outils. »

Palantir et ChapsVision n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'imprévisibilité du président américain Donald Trump sur la scène internationale a conduit les alliés européens à se demander si des décennies de soutien américain dans des domaines tels que la sécurité et la technologie pouvaient encore être considérées comme acquises.

Palantir figure parmi les entreprises technologiques américaines les plus touchées, bien que la semaine dernière, Anthropic ait déclaré qu’elle « désactiverait brusquement » ses modèles d’IA les plus avancés pour tous les utilisateurs après que le gouvernement américain lui a ordonné d’en interdire l’accès aux ressortissants étrangers, invoquant des raisons de sécurité nationale.

L'armée allemande a déclaré qu'elle n'utiliserait plus Palantir, tandis que la Grande-Bretagne réexamine le contrat de données de 330 millions de livres sterling (440 millions de dollars) conclu entre le National Health Service et Palantir, suite à des pressions politiques et parlementaires.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a également bloqué un projet de contrat de 50 millions de livres sterling entre Palantir et la police de la capitale, invoquant des raisons de rapport qualité-prix et de passation de marchés. Palantir a menacé d'engager des poursuites judiciaires en réponse.

Sébastien Lecornu a déclaré que la France prévoyait d'investir 655 millions d'euros (760 millions de dollars) dans l'intelligence artificielle et de mettre en place un chatbot commun à tous les services de l'État.

Elle va également créer un chatbot dédié à la santé publique pour l'agence publique d'assurance maladie Ameli, ainsi qu'une nouvelle plateforme numérique visant à simplifier l'accès aux données publiques.

(1 $ = 0,8638 euro) (1 $ = 0,7452 livres)