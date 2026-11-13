Les services de renseignement australiens et la police fédérale touchés par une panne chez Microsoft

Les services de renseignement australiens et la police fédérale figuraient parmi les organisations touchées vendredi par une panne des programmes Microsoft MSFT.O , le gouvernement ayant alors activé un accord visant à garantir la reprise prioritaire des services.

Partout dans le monde, les utilisateurs n'ont pas pu accéder à ces services pendant plusieurs heures, notamment Microsoft 365, Outlook et Teams

Lors d'une conférence de presse, le directeur général de l'Organisation australienne du renseignement de sécurité (ASIO), Mike Burgess, et la commissaire de la police fédérale australienne, Krissy Barrett, ont confirmé que leurs organisations avaient été touchées

Le ministre de l'Intérieur, Tony Burke, a déclaré que Microsoft lui avait indiqué ne pas penser que la panne ait été causée par une cyberattaque

Le gouvernement a activé un accord visant à garantir que l’Australie bénéficie d’une priorité dans le rétablissement des services, a précisé M. Burke

“Un excellent travail en matière de sécurité est mené avec Microsoft en tant qu’entreprise et, en ce qui concerne les accords officiels sur la cybersécurité que j’ai signés au nom de l’Australie, le premier d’entre eux a été conclu avec Microsoft”, a déclaré M. Burke lors de la conférence de presse