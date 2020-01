Les séparatistes taiwanais laisseront une "odeur répugnante", dit Pékin

TAIPEI, 13 janvier (Reuters) - Les séparatistes taiwanais "laisseront une odeur répugnante pendant 10.000 ans", a déclaré lundi le chef de la diplomatie chinoise en réaction à la victoire haut la main des indépendantistes lors des élections samedi sur l'île. La présidente Tsai Ing-wen a été réélue avec 8,2 millions de voix, un score sans précédent depuis la première présidentielle en 1996, à l'issue d'un scrutin centré sur les tensions avec la Chine et la contestation de sa souveraineté à Hong Kong. La Chine considère que Taiwan fait partie intégrante de son territoire et n'exclut pas de recourir à la force pour la ramener dans son giron si l'île proclame formellement son indépendance. Lors d'un déplacement en Afrique, le conseiller d'Etat Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, a assuré que le principe d'"une seule Chine" s'appliquant à Taiwan faisait désormais consensus au sein de la communauté internationale. "Ce consensus ne va guère s'altérer en raison d'une élection locale à Taiwan, et il ne sera pas ébranlé par les mots et les actes erronés de certains responsables occidentaux", a-t-il ajouté, par allusion au secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, qui a salué la victoire de Tsai "en dépit de pressions incessantes". "La réunification des deux côtés du détroit de Taiwan est inévitable d'un point de vue historique", a encore déclaré Wang Yi. "Ceux qui divisent le pays seront voués à laisser une odeur répugnante pendant 10.000 ans", a-t-il ajouté. (Huizhong Wu, Lusha Zhang et Judy Hua, version française Jean-Stéphane Brosse)