Les séparatistes catalans siègent au Parlement européen

STRASBOURG, 13 janvier (Reuters) - Les dirigeants indépendantistes catalans Carles Puigdemont et Antoni Comin se sont présentés lundi à Strasbourg pour siéger au Parlement européen où ils ont été élus en mai dernier en dépit des objections de la justice espagnole qui persiste à réclamer leur arrestation. "C'est pour nous un jour historique", a déclaré Carles Puigdemont, ancien dirigeant de l'exécutif catalan et désormais réfugié en Belgique. "Nous sommes ici pour rappeler que la crise catalane n'est pas une affaire interne mais une affaire européenne." Visés par des mandats d'arrêt lancés par la justice espagnole qui leur reproche leur rôle dans l'organisation du référendum d'autodétermination de 2017, les deux hommes n'ont pas pu se rendre à Madrid pour formaliser leur élection devant la commission électorale espagnole et n'ont, par conséquent, pas été en mesure de siéger à Strasbourg depuis. Leur situation a toutefois évolué depuis que la Cour européenne de justice de l'Union européenne a confirmé en décembre l'immunité d'Oriol Junqueras, un autre dirigeant catalan poursuivi par la justice espagnole et qui purge actuellement une peine de 13 ans de prison, une décision rejetée en Espagne. Carles Puigdemont a d'ailleurs demandé à ce qu'Oriol Junqueras puisse lui aussi honorer le mandat qu'il a reçu en mai. "Si l'Union européenne était réellement une union du droit et des libertés, Oriol Junqueras serait ici aujourd'hui", a-t-il déclaré. (Thierry Chiarello et Johnny Cotton à Strasbourg, Ashifa Kassam à Madrid; Version française Nicolas Delame)