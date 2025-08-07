Les sénateurs U.S. Wyden et Warren lancent une enquête sur UnitedHealth concernant des paiements présumés à des maisons de retraite

Ajoute des détails de la lettre aux paragraphes 4 et 6, contexte

Les sénateurs U.S. Ron Wyden et Elizabeth Warren ont lancé une enquête sur UnitedHealth Group UNH.N à la suite d'allégations selon lesquelles l'entreprise aurait secrètement versé des milliers de dollars de primes à des maisons de retraite pour les aider à réduire les transferts à l'hôpital de résidents malades.

Dans une lettre datée du 6 août adressée au PDG de UnitedHealth, Stephen Hemsley, les sénateurs ont demandé au conglomérat de santé de fournir des informations détaillées sur son programme d'incitation et son impact sur les résidents.

En juillet, l'entreprise a publiquement confirmé qu'elle faisait l'objet d'une enquête du ministère américain de la justice et a déclaré qu'elle se conformait aux demandes pénales et civiles de l'agence fédérale concernant ses activités dans le cadre de Medicare, un programme gouvernemental américain qui couvre les frais médicaux des personnes âgées de 65 ans et plus et des personnes handicapées.

Les sénateurs ont demandé des réponses avant le 8 septembre concernant les politiques d'hospitalisation de l'entreprise, les directives relatives à la planification des soins pour les résidents des maisons de retraite inscrits dans leurs plans de besoins spéciaux institutionnels, les pratiques de marketing associées à ces plans et la surveillance fédérale qui les concerne.

En mai, le journal britannique Guardian a rapporté que l'entreprise effectuait des paiements secrets aux maisons de retraite, dans le cadre d'une série de tactiques de réduction des coûts qui ont permis à l'entreprise d'économiser des millions, mais qui ont parfois mis en danger la santé des résidents, en citant une enquête menée par le journal.

"Toute tentative de profiter des résidents vulnérables des maisons de retraite est inacceptable, en particulier pour gonfler les revenus d'une compagnie d'assurance à but lucratif", affirment les sénateurs dans leur lettre.

À l'époque, UnitedHealth avait déclaré que le ministère américain de la justice avait enquêté sur ces allégations, interrogé des témoins et obtenu des milliers de documents qui démontraient les inexactitudes factuelles importantes de ces allégations.

UnitedHealth n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters lorsqu'elle a été contactée jeudi.