Les sénateurs critiquent la FAA pour ses défaillances avant la collision mortelle d'un hélicoptère

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a fait l'objet de critiques sévères de la part des sénateurs concernant une litanie de défaillances avant la collision entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée, qui a fait 67 morts en janvier 2025.

La sénatrice Maria Cantwell, chef de file des démocrates au sein de la commission du commerce, a déclaré que le National Transportation Safety Board (NTSB) avait montré les "défaillances de la FAA et ce qu'elle doit faire pour changer sa culture." Le NTSB a déterminé que la collision avait été causée par la décision de la FAA d'autoriser les hélicoptères à voler à proximité de l'aéroport sans prévoir de mesures de protection pour les séparer des avions, et par son incapacité à examiner les données et à donner suite aux recommandations visant à éloigner le trafic d'hélicoptères de l'aéroport.