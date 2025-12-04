Les sénateurs américains veulent que les compagnies aériennes paient les passagers en espèces pour les longs retards

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe de 15 sénateurs démocrates a proposé jeudi une législation visant à obliger les compagnies aériennes à verser des compensations en espèces en cas de retards importants.

Les sénateurs menés par Mark Kelly, Ed Markey et Richard Blumenthal proposent d'imposer des compensations conformes aux exigences de l'Union européenne et du Canada, notamment en exigeant au moins 300 dollars pour un retard de plus de trois heures et au moins 600 dollars pour un retard de six heures ou plus.

Cette proposition intervient après que l'administration du président Donald Trump a retiré, le 14 novembre, un projet de son prédécesseur visant à exiger des compagnies aériennes qu'elles versent aux passagers une compensation en espèces lorsque les perturbations des vols aux États-Unis sont causées par les transporteurs.