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Les sénateurs américains interrogent le président de la FCC au sujet de l'accord Nexstar-Tegna, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 05:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les sénateurs américains Ted Cruz et Maria Cantwell ont interrogé le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, critiquant son approbation de la fusion de Nexstar NXST.O avec Tegna

GTTG.F , a rapporté Bloomberg News lundi.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.

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