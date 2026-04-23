Les sénateurs américains demandent une enquête sur la vente d'actions de l'administrateur de la FAA

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Trois sénateurs démocrates américains ont demandé à un organisme de surveillance fédéral d'examiner si le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) avait violé son accord éthique en retardant la cession de ses actions après son départ en tant que directeur général de Republic Airways.

Les sénateurs Maria Cantwell, Tammy Duckworth et Ed Markey ont demandé jeudi si l'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, avait induit le Congrès en erreur en expliquant pourquoi il n'avait pas entièrement cédé sa participation importante dans Republic avant le 7 octobre, date prévue dans son accord déontologique.

Les sénateurs ont fait valoir que "Bedford a intentionnellement conservé ses actions jusqu'à ce que la compagnie aérienne ait réalisé une fusion lucrative, ce qui a probablement augmenté de manière significative la valeur de ses actions."

Bedford a achevé sa cession en février. La FAA a indiqué qu'elle répondrait directement aux sénateurs. Au moment de sa confirmation, Bedford a déclaré détenir des actions de Republic d'une valeur comprise entre 6 millions (XX millions d'euros) et 30 millions (YY millions d'euros) de dollars. Le 25 novembre, Republic a fusionné avec Mesa Air Group.