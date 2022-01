Les sélections de Roland Laskine : amorce de réorientation de nos portefeuilles

(Crédits photo : Adobe Stock)

La publication, mercredi soir, du compte-rendu de la dernière réunion du comité monétaire de la Réserve Fédérale des Etats-Unis a déstabilisé le marché. Il va dans le sens d'un durcissement de la politique monétaire américaine, en raison de la vigueur de la reprise économique et de la remontée de l'inflation. Les « minutes » de la Fed indiquent que l'institution pourrait relever ses taux d'intérêt plus tôt que prévu. Certains de ses membres militent même pour une réduction de la taille du bilan de l'institution monétaire dans la foulée des premières hausses de taux.

Découvrez le portefeuille défensif de Roland Laskine

Découvrez le portefeuille offensif de Roland Laskine

Wall Street a, dans ces conditions, fortement corrigé dès mercredi, entrainant dans son sillage l'ensemble des places européennes. Les taux d'intérêt se sont surtout tendus aux Etats-Unis, avec un rendement des Fed Funds à 10 ans remonté jeudi à plus de 1,70% en séance, son plus haut niveau depuis le début de 2000. Le fait que les membres la Fed discutent d'un durcissement plus important qu'anticipé de la politique monétaire américaine ne veut pas dire qu'un tel programme sera intégralement mis en place. Le changement de ton est cependant suffisamment important pour envisager une réorientation de nos actifs au sein de nos deux sélections.

Les premières victimes d'un possible durcissement de la politique de la Fed sont les valeurs technologiques. Ces dernières supportent mal les tensions apparues sur le marché obligataire qui, en appliquant des taux d'intérêt plus élevés, conduisent à une dégradation leurs perspectives de valorisation selon la méthode de l'actualisation des cash-flow. Notre première décision a donc consisté à alléger les positions sur ce segment de la cote. Au sein du portefeuille Défensif, nous avons ainsi pris l'intégralité de nos bénéfices sur Capgemini (+35% sur le prix de revient moyen) et sur Dassault Systèmes (+45,8%). Dans la sélection offensive, nous avons réduit de moitié les positions sur Aubay, Capgemini et STMicroelectronics, avec de belles plus-values à la clé. La position récemment prise sur Soitec a de son côté été liquidée à perte en totalité en raison de la forte volatilité de cette valeur.

Les valeurs énergétiques suscitent de l'intérêt

Parallèlement à ces désengagements, nous avons renforcé les positions dans les secteurs d'activité les mieux placés pour bénéficier du contexte inflationniste actuel. Le premier concerne les valeurs financières portées par la hausse des taux d'intérêt qui devrait avoir un effet positif sur les marges des établissements bancaires. Compte tenu du caractère assez volatil des valeurs financières nous avons réservé ces opérations au portefeuille Offensif. Après avoir fait entrer fin octobre BNP Paribas et Crédit Agricole, nous avons acheté le 5 janvier 500 actions Société Générale. Tous ces titres sont en hausse.

Les valeurs énergétiques semblent également susciter beaucoup d'intérêt en ce début d'année, avec un prix Brent de mer du Nord à plus de 80 dollars le baril. Les positions acquises dans ce secteur au travers des titres Eni, Royal Dutch Shell et TechnipFMC à la mi-octobre n'ont pas immédiatement produit leurs effets, mais les cours de ces trois valeurs se redressent aujourd'hui très nettement. Nous avons dans le même esprit fortement renforcé, le 5 janvier, notre ligne d'actions Assystem avec l'achat de 400 actions supplémentaires. Cette société de services informatiques, très présente dans les activités nucléaires, devrait bénéficier du programme de relance du nucléaire en France et de la décision récente de la Commission européenne d'inclure le nucléaire dans le quota des énergies « durables ».

Toujours au sein de notre sélection Offensive, nous avons renforcer les 3 et 5 janvier nos positions sur Michelin. Bibendum nous paraît bien placé pour figurer parmi les grands gagnants d'un regain d'activité dans le secteur automobile, après une année perturbée par des pénuries de composants ayant paralysé la production. Dans le portefeuille Défensif, nous avons initié, le 3 janvier, une première position sur Argan, une société foncière spécialisée dans la location de plateformes logistiques. Un secteur en forte croissance porté par l'essor du e-commerce.

Le retour de la volatilité est le fait le plus marquant de ce début d'année, il risque de conduire à une rotation des portefeuilles plus importante que l'année passée.

Bon week-end à tous,