Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Les segments des entrepôts logistiques et du stockage en soutien des foncières cotées information fournie par AOF • 16/12/2021 à 17:06



(AOF) - L'indice des foncières cotées en zone euro a rebaissé de 2,7 % en novembre, la performance positive des segments des entrepôts logistiques et du stockage pour les particuliers étant contrebalancée par le recul des foncières de commerce et des acteurs du bureau, constate Sofidy. Sofidy Sélection 1, de par son exposition à la logistique (18,9 %) et à l'entreposage pour les particuliers (7,4 %), a pour sa part superformé l'indice de 2,5 %.



La perspective d'une remontée graduelle, mais plus rapide qu'initialement anticipé, des taux d'intérêt sous l'effet du maintien durable d'un rythme de hausse des prix élevé a logiquement un impact négatif sur la valorisation des actifs réels dont l'immobilier (les investisseurs vont en effet être enclins à exiger toutes choses égales par ailleurs une rentabilité supérieure par rapport à la rentabilité d'un placement en obligations d'Etat dont la rémunération s'élève en fonction de l'évolution des taux), explique la société de gestion.