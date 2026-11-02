Les secteurs se préparent à un revirement à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis

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par Purvi Agarwal et Rashika Singh

À l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, le monde des affaires américain se prépare à un éventuel changement dans l'équilibre des pouvoirs à Washington.

Selon les analystes et les stratèges, si les démocrates remportaient une large victoire, les valeurs liées aux énergies propres, au logement et à la santé pourraient en bénéficier, tandis que celles liées à l’intelligence artificielle, aux centres de données et à la défense risqueraient de faire l’objet d’une surveillance accrue de la part des législateurs.

Selon Polymarket, le plus grand marché de prédiction au monde , les chances d’un raz-de-marée démocrate s’élevaient à 72%, tandis que celles de voir le Parti républicain conserver le Sénat et le Parti démocrate remporter la Chambre des représentants s’élevaient à 23%.

Les chances que les républicains conservent le Sénat et la Chambre des représentants ne sont que de 6%,tandis qu’un sondage Reuters/Ipsos a révélé que la cote de popularité du président Donald Trump était à son plus bas niveau depuis le début de son mandat, sur fond d’inquiétudes des électeurs concernant le coût de la vie et la guerre avec l’Iran.

Même un Congrès divisé donnerait aux démocrates davantage de contrôle sur les enquêtes et les financements, mais il devrait tout de même surmonter tout veto de Trump.

Les investisseurs suivent de près ces secteurs:

LES BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS D’UNE "VAGUE BLEUE":

ÉNERGIE PROPRE

Selon les analystes, un bon résultat des démocrates pourrait renforcer les anticipations quant au maintien du soutien fédéral au développement des énergies propres, ce qui profiterait à des entreprises telles que le fabricant de panneaux solaires First Solar FSLR.O , l’installateur de systèmes solaires résidentiels Sunrun RUN.O , le fabricant d’onduleurs Enphase Energy ENPH.O et le développeur d’énergies propres NextEra Energy NEE.N .

Le Congrès, contrôlé par les démocrates, a adopté en 2022 l’Inflation Reduction Act , consacrant des centaines de milliards à des mesures en faveur du climat et de la sécurité énergétique, notamment des crédits d’impôt élargis pour les énergies renouvelables, le nucléaire et les véhicules électriques.

En cas de gouvernement divisé, la banque d’affaires UBS estime qu’il existe une marge de manœuvre pour une législation bipartisane visant à accélérer les autorisations dans les domaines de l’énergie et des infrastructures et s’attend à ce que l’énergie nucléaire bénéficie du soutien des deux camps.

Les démocrates prévoient d’examiner de près les efforts de l’administration Trump visant à assouplir les règles en matière d’émissions et pourraient recourir à la loi sur la révision parlementaire (Congressional Review Act) pour annuler les réglementations facilitant la vente de camions et de SUV à essence.

Les constructeurs automobiles Ford F.N , General Motors

GM.N et Stellantis STLAM.MI , qui ont revu à la baisse leurs projets en matière de véhicules électriques et ont fait pression pour un assouplissement de la réglementation, pourraient se retrouver sous pression.

CONSTRUCTEURS IMMOBILIERS

UBS a indiqué que l’administration Trump continuerait à mettre en œuvre la loi "21st Century ROAD to Housing Act", adoptée par le Congrès fin juin, afin d’accroître l’offre de maisons individuelles abordables.

Si les démocrates remportent les deux chambres, ils pourraient ajouter des mesures en faveur de l’accessibilité financière, notamment des restrictions visant les grands bailleurs institutionnels, même si celles-ci se heurteraient toujours au veto de Trump, a précisé UBS.

L’indice PHLX Housing .HGX a reculé de près de 5% depuis le début de l’année, la perspective d’une hausse des taux d’intérêt et des taux hypothécaires pesant sur le secteur.

SECTEURS MENACÉS PAR UNE "VAGUE BLEUE":

IA ET CENTRES DE DONNÉES

Les analystes s’attendent à ce qu’une majorité démocrate entraîne un contrôle accru de l’IA , ce qui pourrait exercer une pression sur les valeurs du stockage de données et de la mémoire telles que Micron Technology MU.O , Sandisk

SNDK.O et Seagate STX.O , qui ont connu une forte hausse cette année.

Un ralentissement des dépenses dans l’IA et les centres de données pourrait également peser sur les fabricants d’équipements pour semi-conducteurs AMAT.O LRCX.O KLAC.O , les fournisseurs d’énergie CEG.O VST.N et les constructeurs de centres de données PWR.N VRT.N .

Une majorité démocrate serait plus encline à recourir à ses pouvoirs d’assignation à comparaître pour contraindre les dirigeants du secteur technologique à témoigner sous serment ou à remettre des documents liés au comportement préjudiciable d’agents d’IA.

Par ailleurs, les électeurs d’au moins dix États pourraient se prononcer sur des référendums susceptibles d’imposer de nouvelles restrictions, des obligations d’autorisation ou des moratoires sur le développement des centres de données.

Pour autant, la Société Générale estime que le secteur de l’IA devrait rester intact, car les démocrates ont peu de chances d’obtenir une majorité suffisante pour passer outre un veto de Trump et que les principales agences fédérales restent sous contrôle républicain.

SANTÉ

Le secteur de la santé fait face à des perspectives mitigées en cas de victoire écrasante des démocrates, un contrôle accru des programmes Medicaid et Medicare Advantage pouvant peser sur les assureurs, même si TD Cowen estime que le risque de changements majeurs dans le secteur et de réformes structurelles de grande envergure est limité.

Le secteur de la santé de l’indice S&P 500 .SPXHC a bondi de plus de 19% cette année pour atteindre des niveaux records, juste derrière les valeurs énergétiques, les investisseurs s’étant tournés vers des secteurs défensifs face à la volatilité des marchés.

Une Chambre des représentants contrôlée par les démocrates renforcerait la probabilité d’une hausse des impôts afin de financer un programme budgétaire prévoyant notamment une augmentation des dépenses de santé .

"Une victoire écrasante des démocrates pourrait donner un élan supplémentaire aux mesures ciblant les coûts des soins de santé, les frais à la charge des consommateurs, le prix des médicaments sur ordonnance et les domaines perçus comme contribuant aux problèmes d’accessibilité financière", a déclaré Magdalena Ocampo, stratège de marché chez Principal Asset Management.

DÉFENSE

Les valeurs de la défense ont rebondi en janvier après que Donald Trump a réclamé un budget militaire de 1.500 milliards de dollars , supérieur aux 901 milliards de dollars approuvés, mais elles ont depuis perdu la majeure partie de ces gains.

Un vote sur le budget est peu probable avant 2027. Le contrôle démocrate de la Chambre des représentants pourrait remettre les dépenses militaires sous le feu des projecteurs, les analystes soulignant que le Congrès n’a pas encore alloué les fonds nécessaires aux contrats de plusieurs milliards de dollars que les grands sous-traitants de la défense ont signés pour reconstituer leurs stocks.

Cependant, le conflit avec l’Iran ne montrant aucun signe d’apaisement, des entreprises telles que RTX RTX.N et Northrop Grumman NOC.N continuent de bénéficier d’une forte demande en armement , ce qui porte leurs carnets de commandes à des niveaux records.

FINANCES

Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré qu’un renforcement de la surveillance en cas de victoire démocrate pourrait ralentir le rythme de l’assouplissement réglementaire, mais qu’il était peu probable que cela le fasse dérailler.

Le dernier remaniement de la réglementation bancaire par un Congrès démocrate remonte à la loi Dodd-Frank de 2010, qui a renforcé les règles en matière de fonds propres, créé un organisme de protection des consommateurs et imposé de nouvelles restrictions sur les opérations de trading.

Une position plus forte du Parti républicain favoriserait la clarté réglementaire et la continuité des politiques. Le maintien de conditions favorables aux fusions et acquisitions ainsi que le soutien à l’activité des marchés des capitaux constituent un facteur majeur de croissance des bénéfices pour les grandes banques, ont déclaré les analystes de Barclays.

Les résultats trimestriels publiés en début de mois par JPMorgan JPM.N , Citigroup C.N , Goldman Sachs GS.N et Wells Fargo WFC.N suggèrent que l’essor des opérations de fusion-acquisition et de transactions, qui avait alimenté des bénéfices records au premier semestre, pourrait marquer le pas .

CRYPTOMONNAIES

Selon les analystes, l’élection ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les cours des cryptomonnaies, mais elle influencera probablement la rapidité avec laquelle la législation sur les cryptomonnaies sera examinée par le Congrès.

En septembre, le Sénat n’a pas réussi à faire avancer le "Clarity Act" face à l’opposition des démocrates, et les analystes estiment qu’un Sénat contrôlé par les démocrates rendrait plus difficile la relance de ce projet de loi sur les cryptomonnaies l’année prochaine.

Reuters a rapporté que les démocrates au Congrès préparent des enquêtes sur des entreprises du secteur des cryptomonnaies liées à Trump et à sa famille, arguant que ces relations présentent des conflits d’intérêts potentiels.

Cela pourrait donner lieu à des gros titres défavorables et entraîner des risques juridiques pour certaines sociétés cotées en bourse dans les secteurs des cryptomonnaies et de la blockchain, ont déclaré des avocats à Reuters .