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Les secteurs de la santé et de la consommation maintiennent l'indice STOXX près de ses plus hauts niveaux
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 10:02

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LA SANTÉ ET LA CONSOMMATION MAINTIENNENT LE STOXX PRÈS DE SES PLUS HAUTS NIVEAUX

Les actions européennes ont démarré la séance de lundi sur une note stable, les hausses des titres du secteur de la santé et de la consommation compensant la faiblesse des valeurs liées à l’IA et des sociétés minières, touchées par la chute des cours des métaux.

L'indice régional STOXX 600 .STOXX progressait de 0,1 % en début de séance, se maintenant près du record de la semaine dernière, les investisseurs se tournant vers des secteurs bénéficiant de la baisse des prix de l'énergie et dont les performances sont moins liées au cycle d'investissement tiré par l'IA.

Le géant de la santé Novo Nordisk NOVOb.CO a progressé de près de 3 %, menant la hausse du secteur. Le secteur de la consommation, qui a subi cette année la pression des coûts énergétiques élevés, a également attiré les acheteurs, tout comme certaines marques de luxe.

Les semi-conducteurs ont été le principal frein à l’indice STOXX, même si les pertes enregistrées dans l’ensemble du secteur technologique .SX8P ont été partiellement compensées par les hausses des valeurs du logiciel, qui avaient subi une forte pression en début d’année , lorsque les investisseurs s’étaient rués sur les actions liées à l’IA.

L'indice FTSE 100 .FTSE à Londres a progressé de 0,2 %.

(Danilo Masoni)

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