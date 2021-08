Les secteurs de la santé et de la biotechnologie soutenus par la progression du variant Delta

Nous pourrions bientôt manquer de lettres de l'alphabet grec pour nommer tous les variants du coronavirus, car comme tous les virus il...

Nous pourrions bientôt manquer de lettres de l'alphabet grec pour nommer tous les variants du coronavirus, car comme tous les virus il change constamment pour s'adapter et survivre. Selon l'agence nationale de santé des Etats-Unis, le Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le variant Delta est 50 % plus contagieux que le coronavirus original identifié pour la première fois en Chine en 2019. C'est désormais la souche dominante aux États-Unis et dans d'autres pays également.

Ce variant a déjà fait trembler les marchés et pourrait bientôt pousser les gouvernements à imposer des mesures plus strictes qui pourraient mettre les économies de nouveau à l'arrêt. Alors que les hôpitaux se préparent à une éventuelle nouvelle vague et que les campagnes de vaccination se multiplient, les ETF spécialisés dans les secteurs de la santé et des biotechnologies sont au cœur de l'attention des investisseurs.

Parmi les principaux ETF ciblant les secteurs de la santé et de la biotechnologie, on trouve le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) et le iShares Biotechnology ETF (IBB), qui ont progressé respectivement de +1,41 % et +2,03 % sur la séance de ce mardi.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :