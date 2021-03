Les secrets inavoués du bitcoin, selon Bank of America

(AOF) - " Le principal argument pour détenir des bitcoins en portefeuille n'est pas la diversification, la stabilité des rendements ou la protection contre l'inflation, mais plutôt l'appréciation pure et simple des prix ", explique Bank of America dans une étude consacrée à la plus célèbre des cryptomonnaies. Si comme les autres matières premières, son cours dépend de l'offre de la demande, il y a un twist : la production de bitcoins est plafonnée à 21 millions de pièces et la croissance de l'offre est divisée par deux tous les quatre ans.

Les données suggèrent que les annonces des investisseurs institutionnels, les investissements réalisés dans le fonds spécialisé GBTC et la réduction de la récompense accordée pour le minage font grimper les cours, ajoute la banque.

En fin d'après-midi, le cours du Bitcoin cède 2,10% à 55 225,75 dollars.