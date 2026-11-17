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TECH TREMORS

Les actions américaines ont été sous pression en ce début de semaine boursière, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC reculant tous deux alors que les investisseurs se préparaient à la publication des résultats de Nvidia mardi et à l'introduction en bourse d'Anthropic plus tard dans la semaine.

Nvidia .O> a chuté de 4,1 %, enregistrant sa troisième baisse consécutive et sa cinquième au cours des six dernières séances, à la veille de la publication de son premier rapport trimestriel suite au départ soudain de l’ancien directeur général Jensen Huang la semaine dernière. Malgré les commentaires du président Donald Trump et une campagne de plus en plus soutenue en faveur du retour de Jensen Huang, trois personnes ont déclaré à Reuters que la société n’envisageait pas un tel retour.

Jeudi, Anthropic fera son entrée en bourse après la fixation mercredi soir du prix de cette opération de 64 milliards de dollars, et testera l’appétit des investisseurs pour les valeurs liées à l’IA, en partie en raison des victoires écrasantes des démocrates aux élections de mi-mandat qui ont alimenté les anticipations d’une réglementation gouvernementale accrue susceptible de ralentir le déploiement des infrastructures de cette technologie émergente.

“Ensemble, nous pensons que les résultats de Nvidia et l’entrée en bourse d’Anthropic constitueront des tests importants pour déterminer si l’enthousiasme des investisseurs pour l’IA continue d’être soutenu par la croissance du bénéfice et la demande d’exposition aux marchés boursiers”, a déclaré Brian Therien, analyste senior chez Edward Jones.

La baisse de Nvidia a contribué à faire chuter l’indice technologique S&P .SPLRCT de 3 %, sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 5 novembre, ce qui en fait le secteur le moins performant parmi les 11 principaux secteurs du S&P.

Du côté positif, l’indice défensif des biens de consommation de base .SPLRCS a progressé de 0,3 %, rejoint par celui des services publics .SPLRCU , seuls secteurs à afficher une hausse. Les biens de consommation de base affichent désormais une hausse d’environ 4 % sur le mois et de près de 16 % sur le trimestre, surpassant les 10 autres secteurs.

Voici un aperçu des cours de clôture:

Closing levels Nov 16

(Chuck Mikolajczak)

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