Les scientifiques en apprennent davantage sur la variante rare du virus Ebola lors de l'épidémie au Congo

Plus de six mois après le début d'une épidémie dévastatrice d'Ebola en République démocratique du Congo, les scientifiques et les médecins commencent à mieux comprendre la variante rare du virus appelée « Bundibugyo », ce qui, espèrent-ils, permettra d'expliquer sa propagation rapide et, à terme, de l'enrayer.

On dénombre à ce jour plus de 11.000 cas et plus de 5.500 décès, le virus de Bundibugyo se propageant deux fois plus vite que lors de l’épidémie d’Ebola de 2014-2016 en Afrique de l’Ouest, la plus importante jamais enregistrée. Il n’existe aucun traitement ni vaccin homologué pour le combattre.

Le fait que l’épidémie touche une région de l’est du Congo déjà confrontée à une crise humanitaire pourrait compliquer les analyses des scientifiques, ont indiqué plusieurs experts, qui ont mis en garde contre toute conclusion prématurée, les données étant limitées, hétérogènes et souvent difficiles à collecter.

“Il y a tellement de facteurs différents à comparer d’une épidémie à l’autre, voire au sein d’une même épidémie — c’est vraiment difficile”, a déclaré Daniel Bausch, membre du comité d’urgence sur Ebola de l’Organisation mondiale de la santé et professeur invité à l’Institut universitaire de hautes études internationales de Genève, en Suisse.

Catherine Smallwood, responsable des incidents liés à Ebola à l’OMS, a indiqué que les équipes rassemblaient des données afin d’aider à mieux orienter la réponse .

“Nous serons bientôt en mesure de faire des déclarations claires sur ce qui est identique, ce qui est différent et ce que nous devons adapter”, a-t-elle déclaré.

DES HÉMORRAGIES MOINS FRÉQUENTES

L’un des principaux axes de l’enquête porte sur les symptômes observés à Bundibugyo, en particulier chez les enfants, ont indiqué à Reuters des responsables de l’OMS et des Centres africains de prévention et de contrôle des maladies.

L’infection par le virus Ebola peut provoquer de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée et, dans les cas graves, des hémorragies internes et externes.

Mais les hémorragies ne surviennent que dans environ 5% à 10% des cas confirmés lors de l’épidémie de Bundibugyo, a précisé Yap Boum, responsable adjoint de la gestion des incidents liés à Ebola au Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC), ce qui les rend moins fréquentes que lors des épidémies de la souche d’Ebola la plus répandue, celle du Zaïre.

La maladie est donc plus facilement confondue avec d’autres affections plus courantes, comme le paludisme , ce qui, selon M. Boum, pourrait avoir contribué à la détection tardive de l’épidémie, parallèlement aux difficultés initiales de diagnostic, les tests conçus pour d’autres souches d’Ebola ne détectant pas la souche de Bundibugyo.

Cela rend également plus difficile le suivi de la propagation, car de nombreuses personnes ne soupçonnent pas la présence d’Ebola et ne se font pas soigner. Environ 70% des patients meurent encore au sein de leur communauté plutôt que dans des établissements de santé.

Bien que l’épidémie ait été déclarée en mai, l’OMS et le CDC Afrique estiment que la transmission a pu avoir lieu plusieurs mois auparavant.

Jean-Jacques Muyembe, co-découvreur du virus Ebola et directeur de l’Institut national de recherche biomédicale du Congo, a indiqué que des hémorragies survenaient également à un stade plus avancé de la maladie chez certains patients .

M. Bausch a expliqué que de nombreux scientifiques considèrent désormais, sur la base des données recueillies au fil des ans, que les hémorragies ne constituent plus autant qu’auparavant un symptôme caractéristique de toutes les formes de la maladie d’Ebola, même si elles semblent encore plus rares chez les patients de Bundibugyo.

RISQUES POUR LES ENFANTS

Chez les jeunes enfants, la situation est encore plus complexe, a déclaré Mme Smallwood de l’OMS.

Les symptômes gastro-intestinaux sont plus fréquents que la fièvre, ce qui complique le diagnostic précoce et le traitement; cela pourrait également expliquer pourquoi les enfants sont touchés de manière disproportionnée, a-t-elle ajouté.

On a recensé 1 207 cas confirmés d’Ebola chez des enfants de moins de 5 ans, dont 844 sont décédés, soit environ 7 sur 10, selon les dernières données du ministère congolais de la Santé et de l’OMS.

Ce taux est plus élevé que chez les adultes, chez qui le taux de létalité est d’environ 50%, ce qui est supérieur aux épidémies précédentes de Bundibugyo mais inférieur aux taux habituels observés pour les souches Zaïre, Muyembe et d’autres types d’Ebola, qui peuvent atteindre 80% en l’absence de traitement.

QUESTIONS EN SUSPENS

De nombreuses questions doivent encore faire l’objet d’études plus approfondies, ont indiqué une demi-douzaine d’experts de premier plan, notamment la fréquence des symptômes légers chez les patients, ainsi que les conséquences à long terme de l’infection pour les survivants. Environ 700 survivants ont été recrutés dans le cadre d’une étude et de programmes de soutien, a précisé l’OMS.

Le séquençage génomique, qui avait précédemment mis en évidence des différences marquées par rapport aux virus Ebola plus courants, montre que le virus de Bundibugyo n’évolue pas rapidement et ne devient pas plus contagieux.

Mais Sylvie Jonckheere, conseillère en maladies infectieuses émergentes et réémergentes chez Médecins Sans Frontières, a déclaré que la recherche restait un défi alors que tant de cas n’étaient toujours pas identifiés avant que les victimes ne décèdent au sein de la communauté.

“Si nous ne parvenons pas à repérer les personnes gravement malades, quel espoir avons-nous de trouver celles qui ne présentent que des symptômes légers?”, a-t-elle déclaré.

Un accès rapide à des soins de qualité améliore considérablement les chances de survie, ont souligné les experts.

Plusieurs experts ont noté que les progrès réalisés pour endiguer l’épidémie dans certains des premiers foyers démontraient que les mesures de contrôle standard, comme l’isolement des patients, fonctionnaient bel et bien. À l’instar du virus du Zaïre, ce virus ne semble se transmettre que lorsque les patients présentent des symptômes.

Mais la grande question de recherche reste de savoir quels vaccins et traitements pourraient être efficaces.

Un essai clinique du vaccin Ervebo de Merck MRK.N , développé pour prévenir le virus du Zaïre, évalue actuellement s’il pourrait offrir une protection croisée contre le virus de Bundibugyo.

De nouveaux vaccins développés spécifiquement contre le virus de Bundibugyo feront également l’objet d’essais cliniques prochainement, et les équipes médicales testent actuellement au Congo des antiviraux prophylactiques et des traitements mis au point par Gilead Sciences GILD.O et Mapp Biopharmaceutical.

“Lorsque nous avons commencé, nous avons constaté qu’il n’existait ni vaccin ni traitement”, a déclaré M. Boum. “Si nous commençons à démontrer une certaine efficacité… cela changera la donne.”