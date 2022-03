Les sanctions contre la Russie dopent l’ETF sur les métaux industriels

Les perturbations des flux commerciaux résultant des sanctions ont fait exploser les prix à terme des métaux industriels.

Les prix des métaux industriels ont décollé alors que les sanctions occidentales contre la Russie en raison de son invasion de l’Ukraine ont suscité des inquiétudes quant à l’approvisionnement en métaux. La Russie produit environ 7 % du nickel mondial, 6 % de l’aluminium extrait dans le monde, environ 3,5 % de l’offre mondiale de cuivre et une petite partie de la production mondiale de zinc (~2,2 %). Les perturbations des flux commerciaux résultant des sanctions ont fait exploser les prix à terme. Le Bloomberg Industrial Metals Subindex (BCOMIN), qui est composé de contrats à terme sur l’aluminium, le cuivre, le nickel et le zinc, a bondi de +51% depuis que la guerre a éclaté en Ukraine le 24 février 2022, et de +32% au cours des deux derniers jours.

Les investisseurs qui espèrent tirer parti d’une dynamique de longue durée des métaux industriels et de base peuvent sauter à bord via des fonds négociés en bourse (ETF) de métaux industriels. Le Invesco DB Base Metals Fund (DBB) cherche à suivre le rendement excédentaire de l’indice DBIQ Optimum Yield Industrial Metals et fournit des contrats à terme sur certains des métaux de base les plus liquides et les plus utilisés – aluminium, zinc et cuivre (catégorie A). Le DBB a un ratio de dépenses total de 0,77 % et se négocie principalement sur le NYSE Arca.

En suivant le sous-indice Bloomberg Industrial Metals, Aberdeen Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) offre une exposition aux contrats à terme sur le cuivre, l’aluminium, le zinc et le nickel dont l’échéance est comprise entre 1 et 3 mois. Le BCIM a un ratio de dépenses total de 0,47 % et se négocie principalement sur le NYSE Arca.

D’autre part, le United States Copper Index Fund (CPER) cherche à suivre le rendement total de l’indice SummerHaven Copper Index et offre une exposition à un portefeuille de contrats à terme sur le cuivre négociés sur la bourse COMEX. Le CPER a un ratio de dépenses total de 1,08 % et se négocie principalement sur le NYSE Arca. Depuis le 24 février, DBB, BCIM et CPER ont gagné respectivement +12,2%, +31% et +6,6%.

Les investisseurs européens peuvent également s’exposer aux différents métaux de base par le biais d’ETF domiciliés en Europe. WisdomTree propose une gamme diversifiée de produits avec une exposition à des contrats à terme sur métaux de base uniques tels que WisdomTree Copper (COPA), WisdomTree Nickel (NICK), WisdomTree Aluminum (ALUM) et WisdomTree Zinc (ZINC) ; et un panier de contrats à terme sur métaux industriels tels que WisdomTree Industrials Metals (AIGI), WisdomTree Industrial Metals Enhanced (EIMT) et WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND). Les investisseurs qui souhaitent miser sur la hausse ou la baisse des contrats à terme sur les métaux industriels peuvent le faire par le biais des ETC WisdomTree à effet de levier ou inverses, tels que le WisdomTree Copper 3x Daily Short (3HCS) ou le WisdomTree Nickel 3x Daily Leveraged (3NIL), pour n’en citer que quelques-uns. Ces ETC se négocient sur plusieurs bourses européennes.

