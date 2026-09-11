Les salariés de Micron à Taïwan vont recevoir des primes pouvant atteindre 68 mois de salaire

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par Wen-Yee Lee

Micron Technology MU.O a annoncé vendredi que ses salariés directs à Taïwan recevraient, au titre de l’exercice fiscal 2026, des primes d’un montant total équivalent à 35 à 68 mois de salaire, avec une rémunération minimale en espèces de 1,7 million de T$ (53 809,39 $).

Le fabricant américain de puces mémoire a également indiqué que les salariés taïwanais embauchés avant le 29 août 2025 recevraient une prime en espèces de 1 million de T$ (31 652,58 $) pour l’exercice 2026.

Cette annonce intervient après que les syndicats représentant environ les deux tiers des effectifs de Micron à Taïwan ont fait part d’un large soutien de leurs adhérents en faveur d’une grève.

(1 $ = 31,5930 dollars taïwanais)