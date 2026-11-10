Les revenus de Paref décrochent malgré la hausse des loyers

Le groupe immobilier voit son chiffre d'affaires reculer de 6%, à 18,5 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2026. La hausse des loyers ne compense pas le coup de frein sur les souscriptions de SCPI.

Les loyers augmentent, mais les commissions reculent chez Paref. Sur les neuf premiers mois de 2026, le chiffre d'affaires du groupe immobilier a baissé de 6%, à 18,5 millions d'euros selon le communiqué d'activité publié mardi soir.

Les commissions de souscription chutent de 67%, à 0,7 million d'euros. Selon Paref, la remontée des taux d'intérêt à long terme fragilise le marché des SCPI, où une poignée de fonds concentre l'essentiel des sommes investies.

Les commissions de gestion diminuent de 4%, à 12 millions d'euros. Elles progressent toutefois de 1% si l'on exclut l'effet de la vente de SOLIA Paref. Les loyers bruts, eux, gagnent 14%, à 5,9 millions d'euros, grâce notamment à un nouveau bail dans l'immeuble Tempo et à l'indexation des loyers.

La priorité reste le rétablissement financier

"Cette dynamique s'inscrit dans notre priorité : le rétablissement durable de nos équilibres financiers, pour lequel nous poursuivons les efforts engagés depuis plus d'un an", déclare Takuya Yamada, président et directeur général par intérim.

Le groupe poursuit ses investissements et ses ventes. Après avoir lancé un fonds consacré à l'immobilier de santé fin septembre, sa SCPI PAREF Prima a acheté deux actifs commerciaux en Allemagne en octobre. La vente de l'immeuble de Croissy-Beaubourg est attendue au premier trimestre 2027, sous réserve de la levée des conditions suspensives.

"Nous entendons poursuivre dans cette voie, avec une gestion active et sélective tournée vers la création de valeur durable", indique de son côté Anne Schwartz, directrice générale déléguée de Paref et directrice générale de Paref Gestion.

A la bourse de Paris mardi, l'action Paris Reality Fund a clôturé en hausse de 4,46 %.