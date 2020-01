Les révélations se poursuivent sur la fuite de Carlos Ghosn

Depuis cette échappée, Ankara a arrêté sept personnes à l'aéroport d'Istanbul potentiellement impliquées, et un mandat d'arrêt international émis par Interpol a été envoyé aux autorités libanaises.

(AOF) - Le 31 décembre dernier, le monde entier apprenait la fuite surprise de Carlos Ghosn du Japon, où il était détenu pour plusieurs affaires de malversation financière, vers le Liban. L'ancien patron de l'Alliance Renault-Nissan aurait bénéficié de nombreuses aides et se serait enfuit caché dans la malle d'un instrument de musique, dont le Wall Street journal a révélé la photo ce lundi. Le Wall Street Journal révèle également qu'il aurait ensuite pris le shinkansen, le train à grande vitesse japonais, pour rejoindre Osaka, d'où il aurait décollé pour se rendre à Beyrouth via Istanbul.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.