Les retards et les annulations de vols aux États-Unis s'accélèrent en raison de la pénurie de contrôleurs aériens pendant le shutdown fédéral

La FAA impose des réductions de vols dans 40 grands aéroports pour des raisons de sécurité

Les perturbations des voyages de Thanksgiving pourraient avoir un impact sur la croissance économique des États-Unis, avertit Kevin Hassett

Airlines for America annonce que 4 millions de passagers ont été affectés depuis le début du shutdown fédéral

(Mise à jour du nombre d'annulations et de retards de vols) par David Shepardson et David Ljunggren

Les compagnies aériennes ont annulé plus de 2 700 vols dimanche aux États-Unis et le secrétaire aux Transports Sean Duffy a prévenu que les voyages aériens se réduiraient à un "filet" à l'approche de la fête de Thanksgiving, en raison de la pénurie de personnel de contrôle du trafic aérien pendant le shutdown fédéral.

Les principales compagnies aériennes ont dû faire face à une troisième journée de réduction des vols imposée par le gouvernement, après que des milliers de retards et d'annulations ont entravé le trafic samedi. Le shutdown, qui a atteint un record de 40 jours, a entraîné une pénurie de contrôleurs aériens qui, comme d'autres employés fédéraux, n'ont pas été payés depuis des semaines.

« Ça ne va faire qu'empirer... les deux semaines précédant Thanksgiving, le trafic aérien sera réduit au minimum », a déclaré Sean Duffy lors de l'émission "State of the Union" diffusée sur CNN.

Des millions de personnes voyagent habituellement à l'approche de Thanksgiving, l'une des fêtes les plus importantes aux États-Unis, qui tombe cette année le 27 novembre.

« Beaucoup d'entre eux ne pourront pas prendre l'avion, car il n'y aura pas beaucoup de vols si la situation ne se débloque pas », a déclaré Sean Duffy.

Les annulations de dimanche constituent la pire journée en termes d'annulations de vols depuis le début du shutdown, le 1er octobre.

RÉDUCTION DES VOLS QUOTIDIENS

L'administration fédérale de l'aviation a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 4 % le nombre de vols quotidiens à partir de vendredi dans 40 grands aéroports, en raison de problèmes de sécurité liés au contrôle du trafic aérien. Les réductions de vols doivent atteindre 6 % le mardi et 10 % le 14 novembre.

De nombreuses compagnies aériennes ont déjà planifié leurs annulations pour les jours à venir. United Airlines, par exemple, supprimera 190 vols lundi et 269 mardi, a indiqué la compagnie.

À 21 h 45 ET (0245 GMT) dimanche, les données du site de suivi des vols FlightAware indiquaient qu'il y avait déjà eu 2 762 annulations de vols aux États-Unis et plus de 9 900 retards, alors que les conditions semblaient s'aggraver. Plus tôt dans la journée, l'administration fédérale de l'aviation a indiqué qu'elle avait des problèmes de personnel dans 12 tours de contrôle.

Un nombre croissant de contrôleurs aériens sont partis à la retraite depuis le début du shutdown fédéral le 1er octobre, a indiqué Sean Duffy. Il manque à la FAA entre 1 000 et 2 000 contrôleurs pour être au complet, a-t-il déclaré à CNN.

« J'ai payé des contrôleurs expérimentés pour qu'ils restent en poste et ne partent pas à la retraite », a déclaré Sean Duffy. « Avant le shutdown, j'avais environ quatre contrôleurs qui partaient à la retraite par jour... aujourd'hui, ce sont 15 à 20 contrôleurs par jour qui partent à la retraite ».

Quelque 1 550 vols ont été annulés et 6 700 ont été retardés samedi, contre 1 025 annulations et 7 000 vols retardés vendredi.

Les responsables des compagnies aériennes ont déclaré en privé que le nombre de retards rendait presque impossible la programmation et la planification de nombreux vols et se sont inquiétés de la manière dont le système fonctionnerait si les problèmes de personnel s'aggravaient.

L'impact sur le transport aérien pourrait affecter la croissance économique des États-Unis, a déclaré Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, dans une interview diffusée dimanche.

« La période de Thanksgiving est l'une des plus chaudes de l'année pour l'économie... et si les gens ne voyagent pas à ce moment-là, nous pourrions vraiment nous attendre à un trimestre négatif pour le quatrième trimestre », a-t-il déclaré lors de l'émission "Face the Nation" de la chaîne CBS.

Airlines for America, qui représente les principaux transporteurs, a déclaré que les problèmes de personnel avaient perturbé les projets de voyage de plus de 4 millions de passagers depuis le 1er octobre, date du début du shutdown.

D'ici vendredi prochain, l'impact économique quotidien sur les États-Unis est estimé entre 285 et 580 millions de dollars.

Les réductions, qui ont commencé vendredi matin, concernent environ 700 vols des quatre plus grandes compagnies aériennes: American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , Southwest Airlines LUV.N et United Airlines UAL.O .

Pendant le shutdown, 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de sécurité ont été contraints de travailler sans être payés. Sean Duffy avait déjà déclaré qu'il pourrait exiger des réductions de 20 % du trafic aérien si les contrôleurs cessaient de se présenter au travail.

Le sénateur républicain américain Ted Cruz (Texas) a déclaré avoir été informé par la FAA que, depuis le début du shutdown, les pilotes ont déposé plus de 500 rapports de sécurité concernant des erreurs commises par les contrôleurs aériens en raison de la fatigue.