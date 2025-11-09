Les retards et les annulations de vols aux États-Unis s'accélèrent en raison de la pénurie de contrôleurs aériens pendant la fermeture du gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La FAA impose des réductions de vols dans 40 grands aéroports pour des raisons de sécurité

*

Les perturbations des voyages de Thanksgiving pourraient avoir un impact sur la croissance économique des États-Unis, avertit Hassett

*

Airlines for America signale que 4 millions de passagers ont été affectés depuis le début de la fermeture du gouvernement

(Mise à jour avec les chiffres du dimanche pour les annulations et les retards, voir paragraphes 1, 7-8) par David Shepardson et David Ljunggren

Les compagnies aériennes ont annulé plus de 2 200 vols aux États-Unis dimanche et le Secrétaire aux Transports Sean Duffy a prévenu que les voyages aériens se réduiraient à un "filet" à l'approche de la fête de Thanksgiving , en raison de la pénurie de personnel dans le domaine du contrôle du trafic aérien pendant la fermeture du gouvernement fédéral.

Les principales compagnies aériennes ont dû faire face à une troisième journée de réduction des vols imposée par le gouvernement, après que des milliers de retards et d'annulations ont entravé le trafic samedi. La fermeture du gouvernement fédéral, qui a atteint un record de 40 jours, a entraîné une pénurie de contrôleurs aériens qui, comme d'autres employés fédéraux, n'ont pas été payés depuis des semaines.

"Cela ne va faire qu'empirer... Les deux semaines précédant Thanksgiving, le trafic aérien sera réduit au minimum", a déclaré M. Duffy lors de l'émission "State of the Union" diffusée sur CNN.

Des millions de personnes voyagent habituellement à l'approche de Thanksgiving, l'une des fêtes les plus importantes aux États-Unis, qui tombe cette année le 27 novembre.

"Beaucoup d'entre eux ne pourront pas prendre l'avion, car il n'y aura pas beaucoup de vols si le gouvernement ne rouvre pas", a déclaré M. Duffy.

Les annulations de dimanche constituent la pire journée en termes d'annulations de vols depuis le début de la fermeture du gouvernement, le 1er octobre.

RÉDUCTION DES VOLS QUOTIDIENS

L'administration fédérale de l'aviation a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 4 % le nombre de vols quotidiens à partir de vendredi dans 40 grands aéroports, en raison de problèmes de sécurité liés au contrôle du trafic aérien. Les réductions de vols doivent atteindre 6 % le mardi et 10 % le 14 novembre.

De nombreuses compagnies aériennes ont déjà planifié leurs annulations pour les jours à venir. United Airlines, par exemple, supprimera 190 vols lundi et 269 mardi, a indiqué la compagnie.

À 16 h 20 ET (2120 GMT) dimanche, les données du site de suivi des vols FlightAware indiquaient qu'il y avait déjà eu 2 215 annulations de vols aux États-Unis et plus de 7 200 retards, alors que les conditions semblaient s'aggraver. Plus tôt dans la journée, l'administration fédérale de l'aviation a indiqué qu'elle avait des problèmes de personnel dans 12 tours de contrôle.

Un nombre croissant de contrôleurs aériens sont partis à la retraite depuis le début de la fermeture du gouvernement fédéral le 1er octobre, a indiqué M. Duffy. Il manque à la FAA entre 1 000 et 2 000 contrôleurs pour être au complet, a-t-il déclaré à CNN.

"J'ai payé des contrôleurs expérimentés pour qu'ils restent en poste et ne partent pas à la retraite", a déclaré M. Duffy. "Avant la fermeture du gouvernement, j'avais environ quatre contrôleurs qui partaient à la retraite par jour... Aujourd'hui, ce sont 15 à 20 contrôleurs par jour qui partent à la retraite."

Quelque 1 550 vols ont été annulés et 6 700 ont été retardés samedi, contre 1 025 annulations et 7 000 vols retardés vendredi.

Les responsables des compagnies aériennes ont déclaré en privé que le nombre de programmes de retard rendait presque impossible la programmation et la planification de nombreux vols et se sont inquiétés de la manière dont le système fonctionnerait si les problèmes de personnel s'aggravaient.

L'impact sur le transport aérien pourrait affecter la croissance économique des États-Unis, a déclaré Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, dans une interview diffusée dimanche.

"La période de Thanksgiving est l'une des plus chaudes de l'année pour l'économie... et si les gens ne voyagent pas à ce moment-là, nous pourrions vraiment nous attendre à un trimestre négatif pour le quatrième trimestre", a-t-il déclaré lors de l'émission "Face the Nation" de la chaîne CBS.

Airlines for America, qui représente les principaux transporteurs, a déclaré que les problèmes de personnel avaient perturbé les projets de voyage de plus de 4 millions de passagers depuis le 1er octobre, date du début de la fermeture du gouvernement.

D'ici vendredi prochain, l'impact économique quotidien sur les États-Unis est estimé entre 285 et 580 millions de dollars.

Les réductions, qui ont commencé vendredi matin, concernent environ 700 vols des quatre plus grandes compagnies aériennes: American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , Southwest Airlines LUV.N et United Airlines UAL.O .

Pendant la fermeture du gouvernement, 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de sécurité ont été contraints de travailler sans être payés. M. Duffy avait déjà déclaré qu'il pourrait exiger des réductions de 20 % dans le trafic aérien si les contrôleurs cessaient de se présenter au travail.

Le sénateur républicain Ted Cruz (Texas) a déclaré avoir été informé par la FAA que, depuis le début de la fermeture du gouvernement, les pilotes ont déposé plus de 500 rapports de sécurité concernant des erreurs commises par les contrôleurs aériens en raison de la fatigue.